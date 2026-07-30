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Больше не доступен

Signage Solutions 49BDL5055P Дисплей P-Line

49BDL5055P/00

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Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

D-image: точное воссоздание изображений

D-image: точное воссоздание изображений

Этот профессиональный дисплей Philips соответствует клиническим нормативным стандартам к отображению оттенков серого. Оптимальное качество изображений на этом дисплее позволяет просматривать на нем медицинские изображения в кабинетах для консультаций или в лекционных аудиториях.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

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