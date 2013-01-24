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    Профессиональные ТВ

    49HFL2869T/12
    Общая оценка / 5
    • Истинное наслаждение Истинное наслаждение Истинное наслаждение
      -{discount-value}

      Профессиональные ТВ

      49HFL2869T/12

      Истинное наслаждение

      Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      Истинное наслаждение

      Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

      Истинное наслаждение

      Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Профессиональные ТВ

      Истинное наслаждение

      Окажите своим гостям радушный прием благодаря этой доступной модели гостиничного телевизора. Оцените специальные функции для гостиниц, такие как страница с приветственным сообщением, установка по USB, блокировка меню и элементов управления.

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        Профессиональные ТВ

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        Истинное наслаждение

        для ваших гостей

        • 49" Studio
        • DVB-T2/T/C HEVC
        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Настраиваемая страница приветствия для ваших гостей

        Страница приветствия отображается при каждом включении телевизора. Во время установки вы легко можете разместить свою символику на странице приветствия и настроить страницу в соответствии со своими предпочтениями, используя шаблон в формате .png.

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Копирование всех настроек через USB для быстрой установки

        Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        USB для воспроизведения мультимедийного контента

        Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

        Единый список аналоговых и цифровых каналов

        Единый интегрированный список каналов телевидения позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

        Усовершенствованная регулировка громкости позволит гостям отдыхать с комфортом

        Благодаря усовершенствованной регулировке громкости можно установить начальный уровень громкости телевизора и указать диапазон, в котором телевизор будет работать. Таким образом, звук всегда будет воспроизводиться на оптимальном уровне, а гости в соседних номерах смогут спокойно наслаждаться отдыхом.

        Защита от несанкционированного использования с помощью блокировки джойстика

        Включив или выключив блокировку джойстика, администратор сможет защитить устройство от несанкционированного использования, тем самым снизив дополнительные затраты.

        Блокировка меню установки

        Предотвращает нежелательный доступ к параметрам установки и конфигурации, обеспечивает максимальное удобство гостей и устраняет нежелательные расходы на переустановку.

        Низкое энергопотребление

        Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

        Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения

        Благодаря светодиодной подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Дисплей
          LED Full HD
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          123  см
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          49  (дюймы)
          Формат изображения
          16:9
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Яркость
          330  кд/м²
          Угол просмотра
          178º (Г) / 178º (В)
          Коэфф. контрастности (типич.)
          4000

        • Аудио

          Выходная мощность
          16 (2 x 8)  Вт
          Акустические системы
          • 2,0
          • Направленный вниз
          Характеристики звука
          • Эквалайзер
          • Баланс
          • АРГ
          • Режим Incredible Surround
          • Динамические басы

        • Дизайн

          Цвет
          Черный

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Аналоговое телевидение
          • PAL
          • SECAM

        • Подключения (задняя панель)

          Антенна
          IEC-75
          HDMI1
          • HDMI 1.4
          • ARC
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Выход для цифрового аудиосигнала
          Оптический
          Scart
          • CVBS
          • RGB
          • SVHS
          Вход VGA
          15-контактный D-sub

        • Подключения (боковая панель)

          Слот общего интерфейса
          CI+ 1.3
          А/В вход
          CVBS + RCA (левый/правый)
          Выход для наушников
          Мини-разъем
          USB 1
          Порт USB 2.0

        • Расширенные возможности подключения

          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          • Режим ожидания системы
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ

        • Особенности

          Цифровые сервисы
          • Субтитры
          • Телетекст
          • MHEG
          • Электронный гид телепередач на 8 дней
          • Сейчас и далее
          Удобство использования
          • Стиль изображения
          • Стиль звука
          Внешние элементы управления
          Джойстик

        • Специальные гостиничные функции

          Гостиничный режим
          • Блокировка джойстика
          • Блокировка меню
          • Блокировка меню установки
          • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
          Режим ограничения для особых учреждений
          • Режима повышенной безопасности
          • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
          Символика
          Приветственный логотип
          Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
          • по USB
          • Мгновенное копирование исходных настроек
          Настройка экрана запуска
          • Канал/источник
          • Стиль изображения
          • Громкость (в том числе для кнопки HP)
          Таймер
          • Таймер отключения
          • Сигнал будильника
          Каналы
          • Единый список каналов
          • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
          Управление
          Блокировка автообновления каналов
          Регулятор мощности
          Запуск в экорежиме/быстрый запуск
          Пульт ДУ
          • Фиксация кабеля
          • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
          Защита от краж
          Замок Kensington

        • Функции для сферы здравоохранения

          Управление
          Многофункциональный пульт ДУ
          Комфорт
          Выход для наушников

        • Мультимедиа

          Мультимедийные подключения
          USB
          Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • HEVC
          • TS
          Поддерживаемые форматы субтитров
          • SRT
          • SSA
          • ASS
          • SMI
          • TXT
          Поддерживаемые аудиоформаты
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          Поддерживаемые форматы изображения
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
          до 1920 x 1080p при 30 Гц

        • Аксессуары

          В комплекте
          • Пульт ДУ 22AV1407A/12
          • 2 батареи типа AAA
          • Настольная подставка
          • Гарантийный талон
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          Дополнительный
          • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9573A
          • Пульт ДУ 22AV1601A/12
            Удобный пульт ДУ

        • Питание

          Электропитание
          220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Маркировка класса энергоэффективности
          A++
          Маркировка энергоэффективности ЕС
          48  Вт
          Потребление электроэнергии в год
          70  кВт/ч
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          Режим ECO
          Температура окружающей среды
          5 °C – 45 °C

        • Размеры

          Глубина устройства
          60/91  миллиметра
          Глубина с подставкой
          220  миллиметра
          Высота устройства
          653  миллиметра
          Высота с подставкой
          692  миллиметра
          Ширина устройства
          1112  миллиметра
          Ширина с подставкой
          1112  миллиметра
          Вес продукта
          10,6  кг
          Вес изделия с подставкой
          11,5  кг
          Совместимое настенное крепление VESA
          • M6
          • 200 x 200 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Батарейки для пульта ДУ
        • Пульт ДУ
        • Настольная подставка
        • Гарантийный талон

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            • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
            • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.

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