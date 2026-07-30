Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.