Создано для круглосуточной работы и высочайшей точности

Бизнес не засыпает ни на минуту — именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, при этом обеспечивая точное отображение даже в критических условиях. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.