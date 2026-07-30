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Больше не доступен
55BDL9025L/00
Бизнес не засыпает ни на минуту — именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки, при этом обеспечивая точное отображение даже в критических условиях. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
Благодаря очень высокой частоте обновления светодиодные дисплеи Philips обеспечивают наиболее четкое и точное отображение. При просмотре прямых трансляций мероприятий или матчей изображение удивительно плавное, и даже самые оживленные моменты передаются практически без мерцания.
Благодаря ведущей технологии светодиоды Philips TrueBlack обеспечивают превосходную контрастность изображения и глубокий уровень черного. Таким образом, гарантируется более однородная передача цвета и более живые оттенки.
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