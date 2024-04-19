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    LED

    Телевизор 4K с Ambilight

    55PUS8109/12
    Общая оценка / 5
    • Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight Телевизор 4K с Ambilight
      -{discount-value}

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      55PUS8109/12
      Общая оценка / 5

      Телевизор 4K с Ambilight

      Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      Телевизор 4K с Ambilight

      Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах

      LED Телевизор 4K с Ambilight

      Телевизор 4K с Ambilight

      Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах

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        Телевизор 4K с Ambilight

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        Телевизор 4K с Ambilight

        Телевизор с Ambilight и встроенной Alexa!­

        • Телевизор 139 см (55") с Ambilight
        • Pixel Precise Ultra HD
        • Умная платформа Titan OS
        • Звучание Dolby Atmos

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Яркие ощущения от просмотра со сверхчеткой картинкой.

        Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Dolby Atmos для кинематографического звучания.

        Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.

        Идеально для игр. VRR и низкая задержка с любыми консолями.

        HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.

        Стильный дизайн и экологичная упаковка.

        Практически безрамочный экран и тонкая подставка этого телевизора с Ambilight позволят вписать его в любой интерьер, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Совместимо с голосовыми ассистентами и поддерживает Alexa.

        Используйте любимых голосовых ассистентов! Нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы включить микрофон телевизора и дать голосовую команду Alexa. Если вы смотрите телевизор, громкость будет уменьшена, чтобы Alexa правильно восприняла команду. Также можно управлять телевизором через умную колонку Google.

        Микрофон высокой чувствительности для восприятия голоса

        Этот телевизор с Ambilight оснащен микрофоном высокой чувствительности, который четко воспринимает голос даже с большого расстояния и среди шума. Нажмите кнопку Alexa на пульте и дайте голосовую команду телевизору из любой точки комнаты.

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Музыка Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник с восходом солнца
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          55  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          139  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Процессор обработки изображения
          Pixel Precise Ultra HD

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 640x480, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Гц
          • 560x1440, 60 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Smart TV

          Приложения SmartTV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • Приложение NFT*
          ОС
          TITAN OS
          Объем памяти (флэш)*
          4 ГБ

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          Встроенная функция Amazon Alexa
          Умный дом
          • Совместимо с Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • AVI
          • HEVC
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC/H.265
          • AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          • MP3
          • WAV
          • AAC
          • FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SRT
          • .SMI
          • .SSA
          • .SUB
          • .ASS
          • .TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • GIF
          • PNG
          • BMP
          • HEIF

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосные динамики
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Bass Enhancement
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.0
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 1
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          EasyLink 2.0
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB
          • Внешняя настройка через UI телевизора

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          Игры
          • ALLM
          • HDMI VRR
          HDR
          • HLG
          • HDR10
          • Совместимость с HDR10+

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0  Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Гладкая хромированная рамка
          Конструкция подставки
          Матовая хромированная подставка-арка

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.

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