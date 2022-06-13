Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
- Шнур питания
- Настольная подставка
- Батарея типа AAA — 2 шт.
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Телевизор, который хочется смотреть
Умный выбор. Смотрите любимый контент в невероятном разрешении 4K. Оцените плавный игровой процесс и яркие спецэффекты. Легко подключайте саундбар и динамики для прослушивания музыки. А Ambilight создаст непревзойденный эффект погружения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Умный выбор. Смотрите любимый контент в невероятном разрешении 4K. Оцените плавный игровой процесс и яркие спецэффекты. Легко подключайте саундбар и динамики для прослушивания музыки. А Ambilight создаст непревзойденный эффект погружения. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор, который хочется смотреть
Умный выбор. Смотрите любимый контент в невероятном разрешении 4K. Оцените плавный игровой процесс и яркие спецэффекты. Легко подключайте саундбар и динамики для прослушивания музыки. А Ambilight создаст непревзойденный эффект погружения. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор, который хочется смотреть
Умный выбор. Смотрите любимый контент в невероятном разрешении 4K. Оцените плавный игровой процесс и яркие спецэффекты. Легко подключайте саундбар и динамики для прослушивания музыки. А Ambilight создаст непревзойденный эффект погружения. Узнать обо всех преимуществах
4K UHD LED на базе ОС Android TV
Итого:
Благодаря Philips Ambilight впечатления от просмотра телевизора Philips становятся еще более яркими! Светодиодная подсветка по краям экрана меняет цвет и яркость в зависимости от изображения на экране или звучащей музыки. Подсветка создает атмосферу погружения, которая точно не оставит вас равнодушными.
Хотите смотреть фильмы и передачи в идеальном качестве? Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, которые обеспечивают непревзойденную четкость изображения. Оцените максимальную детализацию даже в светлых и темных участках кадра.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Ищете телевизор для своего стиля жизни? Безрамочный корпус этого 4K Smart TV идеально впишется в любой интерьер, а подставка, расположенная под углом, позволит легко найти пространство для установки саундбара. При производстве упаковки и вставок используется переработанный картон и бумага.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор Philips в качестве центрального динамика.
Ваш телевизор Philips позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты с HDMI 2.1, VRR и Freesync. Игровой режим Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Телевизоры Philips Android TV открывают доступ к любому контенту. Можно настроить главный экран как вам удобно и организовать удобный доступ к любимым приложениям, чтобы смотреть фильмы и телепередачи было просто. Продолжать просмотр можно с того места, где вы остановились.
Нажмите кнопку на пульте ДУ для общения с Google Ассистентом. Управляйте ТВ или устройствами "умный дом", совместимыми с Google Ассистентом, с помощью голосовых команд. Также телевизор поддерживает управление через голосовые команды Alexa на совместимых с Alexa устройствах.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Android TV
Обработка
Функции Smart TV
Тюнер/прием/передача
Питание
Звук
Подключения
Мультимедийные приложения
Дизайн
Размеры
Аксессуары
Талон энергоэффективности ЕС