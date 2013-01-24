Другие продукты в комплекте
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель RS232
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Краткое руководство пользователя
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Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах
Новый уровень
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Новый уровень
Передавайте информацию и очаровывайте зрителей с помощью профессионального дисплея Philips Q-Line Full HD. Это надежное решение можно установить и настроить максимально быстро без необходимости в дополнительном аппаратном обеспечении. Узнать обо всех преимуществах
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
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