ОС Android: используйте свое собственное приложение

Сенсорный дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Кроме того, такие встроенные приложения, как, например, браузер, можно сразу же использовать в сенсорном режиме. Просто подключите дисплей к сети, и можно приступать к интерактивной работе. Благодаря встроенной функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.