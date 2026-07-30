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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Multi-Touch

65BDL3051T/00

Новый уровень вовлеченности
Быстрое и точное выполнение команд и невероятная прочность сочетаются с высокой надежностью и функциональностью. Максимально эффективное взаимодействие с аудиторией.
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благодаря платформе Android

Новый уровень вовлеченности

  • 65"

  • На базе ОС Android

  • Multi-touch

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Широкие интерактивные возможности благодаря технологии Multi-Touch

Новый уровень интерактивного взаимодействия благодаря встроенной сенсорной технологии. Еще большая гибкость и оптимальный отклик одновременно активных точек касания в сочетании с превосходным качеством работы гарантируют максимальную вовлеченность пользователей в процесс. Дисплеи с технологией Multi-Touch оснащены автоматическим распознаванием устройств и поддерживают USB HID для надежного соединения с помощью стандарта Plug-and-Play.

10 точек касания

ОС Android: используйте свое собственное приложение

Сенсорный дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Кроме того, такие встроенные приложения, как, например, браузер, можно сразу же использовать в сенсорном режиме. Просто подключите дисплей к сети, и можно приступать к интерактивной работе. Благодаря встроенной функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

Технические характеристики

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