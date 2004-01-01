Ключевые слова для поиска

      Информируйте и привлекайте внимание с цифровым дисплеем Philips Q-Line 4K Ultra HD. Это надежное и простое в настройке решение для цифровых вывесок на базе Android поддерживает технологию Wave для удаленного управления и полного контроля в любом месте и в любое время.

      Signage Solutions Дисплей Q-Line

      Будьте в центре внимания

      Универсальный и простой в настройке дисплей 18:7

      • 65"
      • Прямая светодиодная подсветка
      • Ultra HD

      Подключение и управление контентом с помощью облачного хранилища

      Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств. Воспользуйтесь удобными функциями отображения контента с разрешением Full HD в портретном или альбомном режиме или подключите дисплей к Интернету по сети Wi-Fi или с помощью кабеля RJ45 для прослушивания своих собственных списков воспроизведения.

      FailOver. Обеспечьте непрерывное воспроизведение

      Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа источника сигнала или приложения. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.

      Легко составляйте расписание отображения с USB или внутренней памяти

      Легко составляйте расписание отображения с USB-накопителя или внутренней памяти устройства. Ваш профессиональный дисплей Philips будет пробуждаться из режима ожидания, воспроизводить необходимый контент, а по окончании воспроизведения вновь уходить в режим ожидания.

      Опциональные интерактивные функции для беспроводной демонстрации экрана

      Пользуйтесь функцией демонстрации экрана через текущую сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь нашим опциональным модулем подключения HDMI Interact для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Благодаря системе на базе ОС Android 10 SoC эти надежные профессиональные дисплеи Philips предлагают оптимальную поддержку приложений для Android и установку на дисплей веб-приложений. Оцените адаптируемость и безопасность, а также долгосрочное соответствие спецификаций дисплея актуальным требованиям.

      Революционные результаты с технологией Wave

      Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips Q-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163.9  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        64.5  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пикселей
        0,372 x 0,372 мм
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        400  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд. цветов
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Динамическая контрастность
        500 000:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • Прогрессивное сканирование
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        ADS
        Операционная система
        Android 10
        Дымка
        25%

      • Подключения

        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Видеовход
        • USB 2.0 (x2)
        • DVI-I (x1)
        • HDMI 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x1)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • OPS
        Внешнее управление
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • RJ45

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (18/7)
        • Портретный режим (18/7)
        Ячеечная матрица
        До 3 x 3
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        Специальная подставка
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В~, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        134  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Гц
        • 1152 x 864, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 1280 x 800, 60 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 1200, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 60 Гц, 50 Гц
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
        • 800 x 600, 56,60,72 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        Видеоформаты
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 720p, 50,60 Гц

      • Размеры

        Ширина устройства
        1462,3  миллиметра
        Вес продукта
        28,5  кг
        Высота устройства
        837,3  миллиметра
        Глубина устройства
        68,9 мм (глубина с настенным креплением) / 89,9 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        57,57  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        32.96  (дюймы)
        Настенное крепление
        400 x 400 мм, M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  (дюймы)
        Ширина рамки
        14,9 мм (со всех сторон)
        Вес изделия (фунты)
        62,83  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        Относительная влажность 20–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        Относительная влажность 5–95 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Память
        • 16 ГБ
        • 3 ГБ DDR

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Кабель шлейфового соединения RS232
        • Логотип Philips (x1)
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Крышка выключателя AC
        • Клипса для кабеля (x2)
        • Кабель HDMI (1,8 м, 1 шт.)
        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232
        • Крышка для USB (1 шт.)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Польский
        • Русский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Японский
        • Арабский
        Гарантия
        Гарантия на 3 года
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • FCC класса A
        • VCCI
        • RoHS
        • UL

