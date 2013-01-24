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    Signage Solutions Дисплей C-Line

    65BDL8051C/00
    Общая оценка / 5
    • Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций
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      Signage Solutions Дисплей C-Line

      65BDL8051C/00

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей C-Line

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей C-Line

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

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        Дисплей C-Line

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Интерактивный дисплей для конференций

        современная технология емкостного мультисенсора

        • 65"
        • На базе ОС Android
        • 450 кд/м²
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

        Отображайте до 4 источников на одном экране. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь одним из двух дополнительных интерфейсов подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        Емкостный сенсор HID с USB Plug & Play

        Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.

        На базе Windows 10

        Мощный процессор Core i7 с графикой от nVidia. Поддерживает работу всех нужных приложений, таких как Zoom, Skype (в комплекте), MS Teams и MS Office (не в комплекте)

        Встроенный режим маркерной доски

        Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

        Быстрые и удобные видеоконференции

        Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.

        Сертификация Crestron Connected

        Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          64,5  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          163,83  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          9  мс
          Шаг пикселей
          0,372 (Г) x 0,372 (В) мм
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Операционная система
          Android 9

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-I (x1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • USB-C
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
          Другие подключения
          • OPS
          • micro SD
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1440 x 1050, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60, 75 Гц
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1280x1024, 60,67,75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1024x768, 60,70 Гц
          • 960x720, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          • 640 x 350, 70 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 4K x 2K, 50,60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          Форматы UHD
          3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1485,1  миллиметра
          Высота устройства
          860,10  миллиметра
          Глубина устройства
          86,2 мм (глубина с настенным креплением) / 97,4 мм (глубина с покрытием динамика)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          58,47  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          33,86  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,39 (глубина с настенным креплением) / 3,83 (глубина с покрытием динамика)  (дюймы)
          Ширина рамки
          1,50 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          104,34  фунта
          Вес продукта
          47,33  кг
          Крепление VESA
          400 (Г) x 400 (В) мм, M8
          Крепление для специальной подставки
          6xM4L6 (300x150 мм)

        • Комфорт

          Ориентация
          Ландшафтный
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • RS232
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Простая установка
          Специальная подставка
          Система энергосбережения DPMS
          Да

        • Мощность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт
          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          190  Вт
          Потребление (макс.)
          320 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20 ~ 80 (в рабочем режиме), 5 ~ 95 (хранение)  %
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          30 000  часов

        • Звук

          Встроенные АС
          2x20 Вт RMS

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель RS232
          Аксессуары в комплекте
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (1,8 м
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель DVI - I (1,8 м) x 1
          • Кабель HDMI (3 м)
          • Передатчик HDMI (x1)
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
          • Винт M2 (x2)
          • Винт M3 (x2)
          • Кабель питания (x3)
          • Стилус (x2)
          • Кабель USB A – B (3 м)
          • Крышка для USB

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • ASF
          • AVI
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • DAT

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • RoHS
          • CB
          • CU
          • ЭМП
          • EPA
          • FCC класса A
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          MTK5680
          Накопитель
          32 Гб eMMc
          GPU
          DDR4 4 ГБ
          Карта памяти microSD
          Поддержка до 1 ТБ

        • Интерактивность Multi-touch

          Точки касания
          10 одновременно активных точек касания

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232

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