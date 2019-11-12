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  • Фотография особенностей продукта
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  • Фотография продукта в процессе использования
  • Фотография продукта в процессе использования
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Больше не доступен

6700 seriesУльтратонкий 4K UHD LED Smart TV

65PUS6703/12

5

| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт

Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

Устраивайтесь поудобнее и насладитесь невероятно качественным изображением с разрешением 4K UHD. Удивительно простой в управлении телевизор Smart TV обеспечивает мгновенный доступ к любимым развлечениям благодаря встроенному интерфейсу Saphi. Процессор Pixel Precise Ultra HD дарит непревзойденную четкость изображения и плавность смены кадров. Ну а подсветка Ambilight создаст потрясающую атмосферу во время просмотра.

Посмотреть все преимущества

с 3-сторонней фоновой подсветкой Ambilight

Ультратонкий 4K UHD LED Smart TV

  • 164 см (65") Ambilight TV

  • Picture Performance Index 1100

  • HDR Plus

  • Pixel Precise Ultra HD

Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

Технология Micro Dimming оптимизирует контрастность изображения на экране телевизора

Благодаря нашему специализированному ПО, которое анализирует 6400 областей изображения и адаптирует его к текущим условиям, вы сможете насладиться высококонтрастным, качественным и невероятно реалистичным изображением.

Глубокие басы и кристально чистое воспроизведение голоса.

Технология DTS HD оптимизирует звучание без потери нюансов исходной звуковой дорожки, чтобы вы могли насладиться превосходным звучанием акустической системы и кристально чистым воспроизведением голоса.

SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

SAPHI: смотрите телевизор с удовольствием.

SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

Технические характеристики

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Отзывы

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5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Цей продукт має відмінні функції

ТВ просто чудовий. Картинка відмінна. Від ambilight просто в захваті. Ціна-якість (СУПЕР). Дякую Filips.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6700 series 55PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

08/11/2019

Україна

Україна

Відгук телевізор Philips

телевізор відмінний за свою ціну, зображення чудове, смарт НЕ тупить. Була затримка при підключення вдруге до WiFi, просто вимкнув телевізор з розетки і включив знову, і за працювало без сучка і задирки. Картинка йде плавно, без фризів. YouTube працює відмінно, як з телефону так і на самому телевізорі. Ambilight викликає позитив і ефект разшіраніе екрану. Раджу до покупки!

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

23/09/2018

Україна

Україна

Загалом чудовий продукт

Всіма необхідними характеристиками залишився задоволеним. Одне питання - чи можливо до телевізора під'єднати клавіатуру чи мишку ?? Буду вдячний за відповідь)

Этот отзыв про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

Этот отзыв про 6700 series 43PUS6703 Ультратонкий світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV

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  • 🚚 Бесплатная доставка
  • 🛡️ Расширенная гарантия 3 года
Примечания

  1. Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

  2. Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

  3. Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

  4. (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.

  5. Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.

  6. Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.

  7. Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

  8. Совместимость зависит от наличия сертификации WiFi Miracast и ОС Android 4.2 или более поздней версии. Дополнительные сведения см. в документации к устройству.

  9. Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.