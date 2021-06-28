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    LED

    4K UHD LED Smart TV

    65PUS7506/12
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    • Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение. Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение. Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.
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      Energy Label Europe F here
      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 75.0KB)

      LED 4K UHD LED Smart TV

      65PUS7506/12
      Общая оценка / 5

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

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      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      LED 4K UHD LED Smart TV

      Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

      4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах

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        Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

        4K HDR Smart LED-телевизор

        • 164 см (65")
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        • Smart TV
        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Яркое изображение HDR. Телевизор Philips 4K UHD.

        Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos

        Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.

        SAPHI — cмотрите телевизор с удовольствием.

        SAPHI — cмотрите телевизор с удовольствием.

        Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.

        Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        Доступ к меню со значками одной кнопкой.

        SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.

        Тонкий и стильный дизайн

        Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Безрамочный корпус идеально впишется в любой интерьер, а тонкие ножки создадут ощущение, что экран парит над подставкой для ТВ или столом.

        • Изображение/дисплей

          Формат изображения
          16:9
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164  см
          Дисплей
          4K Ultra HD LED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Улучшение изображения
          • Разрешение Ultra
          • Dolby Vision
          • HLG (Hybrid Log Gamma)
          • Совместимость с HDR10+
          • Технология Micro Dimming
          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65 дюймов

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR, HDR10 / HLG
          Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
          • Поддержка HDR
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Воспроизведение видео
          • PAL
          • SECAM
          Поддержка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Индикатор уровня сигнала
          Да
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст
          Поддержка HEVC
          Да

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          • SimplyShare
          • Дублирование экрана
          Приложения SmartTV*
          • Сетевые видеомагазины
          • Открытый интернет-браузер
          • ТВ по запросу
          • Youtube
          • Netflix TV
          Легкость установки
          • Автопоиск устройств Philips
          • Мастер настройки сети
          • Мастер установки поддержки
          Удобство использования
          • Кнопка меню Smart
          • Экранное руководство пользователя
          Обновление встроенной программы
          • Мастер обновления встроенной программы
          • Обновление встроенной программы через USB
          • Обновление программы устройства через Интернет
          Регулировка формата экрана
          • Расширенный - Сдвиг
          • Базовый - Широкоэкранный
          • Автозаполнение
          • Масштабирование, растяжение
          • Широкий экран
          Голосовой ассистент*
          Совместимо с Google Ассистентом

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          • Контейнеры: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • HEVC (H.265)
          • VP9
          • AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA версии 2 до версии 9.2
          • WMA-PRO (версия 9 и 10)
          Поддерживаемый формат субтитров
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .ASS
          • .SSA
          Форматы воспроизведения изображений
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Сферические фотопанорамы
          • HEIF

        • Обработка

          Мощность обработки
          Двухъядерный процессор

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          20 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 2, широкополосный динамик
          Улучшение звука
          • ИИ-звук
          • Четкие диалоги
          • Dolby Atmos
          • Ночной режим
          • Автоматическая регулировка громкости
          • Dolby Bass Enhancement
          • Эквалайзер с ИИ

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          3
          Возможности HDMI
          • Канал возврата аудиосигнала
          • 4K
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
          Другие подключения
          • Разъем для спутниковой приставки
          • Общий интерфейс CI+
          • Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Выход для наушников
          • Разъем для сервисного обслуживания
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI1
          HDMI eARC
          Да, на HDMI1
          HDMI VRR
          Да, на HDMI1 и HDMI2

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          65
          Регистрационные номера EPREL
          601741
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          164
          Энергопотребление для SDR
          95  кВт*ч на 1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          140  кВт*ч на 1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          < 2,0  Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
          Температура окружающей среды
          5–35 °C
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,3 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
          • Настольная подставка

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Черная матовая рамка
          Конструкция подставки
          Черные матовые сверхтонкие узкие опоры

        • Размеры

          Ширина устройства
          1447,5  миллиметра
          Высота устройства
          837,3  миллиметра
          Глубина устройства
          88,0  миллиметра
          Вес продукта
          20,5  кг
          Ширина с подставкой
          1447.5  миллиметра
          Высота с подставкой
          867.3  миллиметра
          Глубина с подставкой
          305.6  миллиметра
          Вес изделия с подставкой
          20.7  кг
          Ширина коробки
          1600.0  миллиметра
          Высота коробки
          995.0  миллиметра
          Глубина коробки
          170.0  миллиметра
          Вес, включая упаковку
          27,5  кг
          Ширина подставки
          805.5  миллиметра
          Высота подставки
          30.0  миллиметра
          Глубина подставки
          289.3  миллиметра
          Совместимое настенное крепление
          200 x 200 мм

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарея типа AAA — 2 шт.
        • Шнур питания
        • Краткое руководство пользователя
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Настольная подставка

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            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.

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