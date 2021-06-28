Изящный дизайн. Безупречное изображение. Плавное движение.

4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах