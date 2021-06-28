4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
4K-телевизор Philips всегда обеспечит вам безупречное изображение для любого типа контента, будь то фильм, телепередача или спортивная трансляция. HDR позволяет добиться восхитительной картинки и плавного игрового процесса. Более того, в комплекте с телевизором идет премиальное звучание Dolby Atmos. Узнать обо всех преимуществах
Ваш телевизор Philips 4K UHD совместим со всеми основными форматами HDR, включая Dolby Vision. Как только начнете смотреть популярный сериал или запустите новую игру, вы поймете, что тени стали глубже, а в светлых участках изображения стало больше деталей. Цвета станут более реалистичными.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos
Поддержка форматов Dolby для звука и видео премиум-класса означает, что HDR-материалы будут выглядеть и звучать максимально реалистично. Материалы предстанут перед вами согласно задумке режиссера, и вы сможете оценить объемное, чистое и глубокое звучание.
SAPHI — cмотрите телевизор с удовольствием.
Быстрая, интуитивная операционная система SAPHI превратит работу с телевизорами Philips Smart TV в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV.
Идеально для игр. Низкая задержка с любыми консолями.
Ваш телевизор Philips предлагает новейшее подключение HDMI и автоматически переключается в режим низкой задержки, когда вы запускаете игру на консоли.
Доступ к меню со значками одной кнопкой.
SAPHI — быстрая, интуитивная операционная система, благодаря которой просмотр телевизоров Philips Smart TV превращается в удовольствие. Оцените отличное качество изображения и простое меню на основе значков, которое можно вызвать одним нажатием. Управляйте телевизором с легкостью и быстро переходите к популярным приложениям Philips Smart TV, включая YouTube, Netflix и т. д.
Коллекция Philips TV. Netflix, Prime Video и многое другое.
Тонкий и стильный дизайн
Ищете телевизор для своей комнаты? Эта модель 4K Smart TV определенно подойдет вам! Безрамочный корпус идеально впишется в любой интерьер, а тонкие ножки создадут ощущение, что экран парит над подставкой для ТВ или столом.
Изображение/дисплей
Формат изображения
16:9
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
164
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840 x 2160
Улучшение изображения
Разрешение Ultra
Dolby Vision
HLG (Hybrid Log Gamma)
Совместимость с HDR10+
Технология Micro Dimming
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65 дюймов
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные входы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR, HDR10 / HLG
Видеовходы для всех интерфейсов HDMI
до 4K UHD 3840 x 2160 при 60 Гц
Поддержка HDR
HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
HDR10+/Dolby Vision
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Воспроизведение видео
PAL
SECAM
Поддержка MPEG
MPEG2
MPEG4
Телегид*
Электронный гид телепередач на 8 дней
Индикатор уровня сигнала
Да
Телетекст
1000-страничный гипертекст
Поддержка HEVC
Да
Функции Smart TV
Взаимодействие с пользователем
SimplyShare
Дублирование экрана
Приложения SmartTV*
Сетевые видеомагазины
Открытый интернет-браузер
ТВ по запросу
Youtube
Netflix TV
Легкость установки
Автопоиск устройств Philips
Мастер настройки сети
Мастер установки поддержки
Удобство использования
Кнопка меню Smart
Экранное руководство пользователя
Обновление встроенной программы
Мастер обновления встроенной программы
Обновление встроенной программы через USB
Обновление программы устройства через Интернет
Регулировка формата экрана
Расширенный - Сдвиг
Базовый - Широкоэкранный
Автозаполнение
Масштабирование, растяжение
Широкий экран
Голосовой ассистент*
Совместимо с Google Ассистентом
Мультимедийные приложения
Форматы воспроизведения видео
Контейнеры: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
HEVC (H.265)
VP9
AV1
Форматы воспроизведения музыки
AAC
MP3
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Поддерживаемый формат субтитров
.SMI
.SRT
.SUB
.TXT
.ASS
.SSA
Форматы воспроизведения изображений
JPEG
BMP
GIF
PNG
Сферические фотопанорамы
HEIF
Обработка
Мощность обработки
Двухъядерный процессор
Звук
Выходная мощность (среднеквадр.)
20 Вт
Конфигурация динамиков
10 Вт x 2, широкополосный динамик
Улучшение звука
ИИ-звук
Четкие диалоги
Dolby Atmos
Ночной режим
Автоматическая регулировка громкости
Dolby Bass Enhancement
Эквалайзер с ИИ
Подключения
Количество разъемов HDMI
3
Возможности HDMI
Канал возврата аудиосигнала
4K
EasyLink (HDMI-CEC)
Прямое управление с помощью пульта ДУ
Управление аудиопараметрами системы
Режим ожидания системы
Запуск воспроизведения одним нажатием
Количество разъемов USB
2
Беспроводное соединение
Wi-Fi 802.11n, 2x2, однополосный
Другие подключения
Разъем для спутниковой приставки
Общий интерфейс CI+
Цифровой выход аудиосигнала (оптический)
Ethernet-LAN RJ-45
Выход для наушников
Разъем для сервисного обслуживания
HDCP 2.3
Да, для всех HDMI
HDMI ARC
Да, на HDMI1
HDMI eARC
Да, на HDMI1
HDMI VRR
Да, на HDMI1 и HDMI2
Талон энергоэффективности ЕС
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
65
Регистрационные номера EPREL
601741
Класс энергоэффективности для SDR
F
Размер экрана по диагонали (метрич.)
164
Энергопотребление для SDR
95
кВт*ч на 1000 ч
Класс энергоэффективности для HDR
G
Энергопотребление для HDR
140
кВт*ч на 1000 ч
Энергопотребление в выключенном состоянии
нет данных
Режим ожидания с поддержкой сети
< 2,0
Вт
Технология панели
ЖК с LED
Мощность
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50/60 Гц
Температура окружающей среды
5–35 °C
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Функции энергосбережения
Таймер автоматического выключения
Отключение изображения (для радио)
Режим ECO
Световой датчик
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Настольная подставка
Дизайн
Цвета ТВ
Черная матовая рамка
Конструкция подставки
Черные матовые сверхтонкие узкие опоры
Размеры
Ширина устройства
1447,5
миллиметра
Высота устройства
837,3
миллиметра
Глубина устройства
88,0
миллиметра
Вес продукта
20,5
кг
Ширина с подставкой
1447.5
миллиметра
Высота с подставкой
867.3
миллиметра
Глубина с подставкой
305.6
миллиметра
Вес изделия с подставкой
20.7
кг
Ширина коробки
1600.0
миллиметра
Высота коробки
995.0
миллиметра
Глубина коробки
170.0
миллиметра
Вес, включая упаковку
27,5
кг
Ширина подставки
805.5
миллиметра
Высота подставки
30.0
миллиметра
Глубина подставки
289.3
миллиметра
Совместимое настенное крепление
200 x 200 мм
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Пульт ДУ
Батарея типа AAA — 2 шт.
Шнур питания
Краткое руководство пользователя
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp.
Доступные приложения Smart TV могут отличаться в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Rakuten TV доступен на некоторых языках и в некоторых странах.
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