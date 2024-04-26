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Телевизор 4K с Ambilight
Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор 4K с Ambilight
Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор 4K с Ambilight
Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Телевизор 4K с Ambilight
Ищете что-то новое? Просто попросите встроенную Alexa этого телевизора с Ambilight и получите рекомендации по фильмам, передачам, музыке и не только! Благодаря встроенному микрофону высокой чувствительности телевизор услышит вас даже с другого конца комнаты. Узнать обо всех преимуществах
Телевизор 4K с Ambilight
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Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Влюбитесь в контент с телевизором 4K (UHD) LED с Ambilight. Его процессор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимизирует качество изображения для повышения четкости, насыщенности цветов и плавности движения. Оцените яркие впечатления от просмотра.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Dolby Atmos позволяет погрузиться в контент благодаря эффекту объемной звуковой сцены. От космических кораблей над головой до тихих шагов за спиной — почувствуйте себя в эпицентре событий.
HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности консоли благодаря быстрому игровому процессу и плавной графике. Оцените поддержку VRR, а также режим минимальной задержки ввода, который активируется автоматически при включении консоли. В игровом режиме Ambilight вы получите незабываемые эмоции.
Практически безрамочный экран и тонкая подставка этого телевизора с Ambilight позволят вписать его в любой интерьер, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Используйте любимых голосовых ассистентов! Нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы включить микрофон телевизора и дать голосовую команду Alexa. Если вы смотрите телевизор, громкость будет уменьшена, чтобы Alexa правильно восприняла команду. Также можно управлять телевизором через умную колонку Google.
Этот телевизор с Ambilight оснащен микрофоном высокой чувствительности, который четко воспринимает голос даже с большого расстояния и среди шума. Нажмите кнопку Alexa на пульте и дайте голосовую команду телевизору из любой точки комнаты.
Подсветка Ambilight
Изображение/дисплей
Разрешение экрана
Тюнер/прием/передача
Smart TV
Функции Smart TV
Мультимедийные приложения
Звук
Подключения
Поддерживаемые функции видео HDMI
Мощность
Аксессуары
Дизайн
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