Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The one Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах
Телевизор 4K с Ambilight
Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
The one Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор 4K с Ambilight
Наслаждайтесь просмотром с The One! Этот 4K-телевизор с Ambilight предлагает все необходимое: высокое качество изображения, удобный домашний экран с потоковыми сервисами, а также комфорт в играх. Приготовьтесь к ярким ощущениям от просмотра! Узнать обо всех преимуществах
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Телевизор 4K с Ambilight
Телевизор, в котором есть все
Телевизор 164 см (65") с Ambilight
Процессор P5 Perfect Picture
Умная платформа Titan OS
Dolby Vision и Atmos
The One с Ambilight и эффектом погружения.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
The One с превосходным изображением. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
The One с TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Играйте с удовольствием! 120 Гц, минимальная задержка, VRR, FreeSync.
Ваш телевизор с Ambilight и HDMI 2.1 позволяет использовать все возможности игровых консолей нового поколения. Совершайте сложные трюки и легко проходите повороты с VRR и Freesync. Игровой режим Ambilight обеспечит яркие спецэффекты на экране и за его пределами.
Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка.
Центральная шарнирная подставка позволит разместить The One где угодно, не лишаясь оптимальных впечатлений от просмотра, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
Оцените качественный звук с телевизора без дополнительных устройств. Чтобы создать более объемную звуковую сцену, беспроводная аудиосистема для дома Philips с DTS Play-Fi позволит подключать к нему совместимые саундбары и беспроводные АС всего за несколько секунд. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра с ТВ в качестве центрального динамика.
Встроенная Alexa, работает с Google Ассистентом*
Выбирайте наиболее удобный из голосовых ассистентов! Нажмите кнопку Alexa на пульту ДУ и с помощью голосовых команд находите интересные фильмы и передачи, получайте рекомендации, управляйте совместимыми устройствами умного дома и не только. Также можно управлять телевизором через устройства, совместимые с Google Ассистентом*.
Сверхчеткая картинка. Яркие впечатления от просмотра.
Этот 4K-телевизор с Ambilight обеспечит яркое и сверхчеткое изображение с насыщенной цветовой гаммой при просмотре любого контента. Он также совместим с основными форматами HDR, где изображение имеет более высокую детализацию в темных и светлых участках кадра, и подойдет для потокового вещания HDR-контента.
Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.
Качественный звук с ТВ. Легко добавлять саундбары и АС.
Легко подключайтесь к сетям умного дома и голосовым ассистентам.
Простое подключение к Matter и Control4 позволит легко включить The One в систему устройство умного дома. Для управления телевизором с помощью голосовых команд нажмите кнопку Alexa на пульте либо попросите Google Ассистента на совместимых с ним устройствах.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны. Для получения актуальной информации обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.
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