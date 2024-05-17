Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень.
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The Xtra
4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight
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Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight
Телевизор 189 см (75") с Ambilight
Процессор P5 Perfect Picture
Умная платформа TITAN OS
Dolby Vision и Dolby Atmos
Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.
Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.
Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.
Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.
Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.
Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.
Удобный поиск. TITAN OS.
Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.
Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.
Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.
Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.
Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм QD MiniLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.
Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка
Металлическая подставка The Xtra выглядит очень стильно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.
Простое управление
Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления активируйте Alexa с помощью специальной кнопки Alexa на пульте; также можете управлять телевизором с помощью умной колонки Google.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.
Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.
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