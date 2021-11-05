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Расширенная гарантия 3 года
Тип лампы: D2S
85 В, 35 Вт
Количество ламп: 1 шт.
Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.
Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.
Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.
5.0
из 5
3
Отзывы
100%
рекомендуют этот продукт
Philologist
05/11/2021
Україна
Хороша лампа!
Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.
Плюсы
рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень
Минусы
трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар
Vadym9994
11/04/2019
Україна
Найкращі лампи за таку ціну
Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості
Віталій
27/12/2017
Україна
Більше світла
Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар