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  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
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  • Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно

Xenon LongerLifeГарантия на лампы Xenon

85122SYS1

5
| (3) Отзывы | 100% рекомендуют этот продукт
Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно
Лампы Philips LongerLife Xenon по умолчанию поставляются с гарантией на 4 года. Просто зарегистрируйте свою покупку на сайте и продлите срок гарантии на 3 года совершенно бесплатно. Наслаждайтесь спокойным вождением следующие 7 лет.
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Продлите гарантию с 4 лет до 7 всего за три простых действия

Мы заботимся о вашей безопасности — гарантированно

  • Тип лампы: D2S

  • 85 В, 35 Вт

  • Количество ламп: 1 шт.

Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

Лампы Xenon LongerLife поставляются с бесплатной гарантией на 4 года.

Лампы Philips LongerLife Xenon гарантируют высокий уровень качества и безопасности. Вы автоматически получаете 4 года гарантии с даты приобретения совершенно бесплатно.

Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

Просто зарегистрируйте изделие на сайте, чтобы получить расширенную гарантию

Лампы Xenon LongerLife имеют самый долгий срок службы среди всех ламп Philips Xenon. Для максимального спокойствия вы можете получить дополнительные 3 года гарантии совершенно бесплатно. Просто зарегистрируйте покупку на сайте https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty и выполните 3 простых действия: 1. Убедитесь, что приобрели оригинальный продукт Philips, для чего воспользуйтесь наклейкой проверки подлинности на упаковке изделия. 2. После проверки заполните сведения на сайте и приложите документ, подтверждающий покупку. 3. Распечатайте гарантийный талон на 7 лет.

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Автомобильные лампы Philips производятся из высококачественного кварцевого стекла

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает возможность взрыва. Лампы Philips из кварцевого стекла способны выдержать резкие колебания температуры. Лампы выдерживают высокое внутреннее давление, поэтому такое кварцевое стекло обеспечивает более мощный свет.

Технические характеристики

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Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Этими отзывами управляет компания Bazaarvoice. Они соответствуют политике подлинности Bazaarvoice, которая поддерживается технологией борьбы с мошенничеством и анализом поведения субъектов. Подробную информацию см. на
Оценки клиентов в виде отзыва и звездочек полезны для всех покупателей. Они позволяют узнать больше о продукте и помогают принять решение о покупке. Любой клиент может оставить отзыв

5.0

из 5

3

Отзывы

100%

рекомендуют этот продукт

4
3
2
1

05/11/2021

Україна

Україна

Хороша лампа!

Класні лампи! Добре підійшли на Berlingo B9 (2016). Світло тіньова границя чітка, без засвітлень. Світло рівномірне і достатньо яскраве (особливо якщо порівнювати з галогенними лампами). Недоліки: 1) температура світіння – 6500К, а тому в погану, особливо сніжну, погоду видно гірше; 2) трішки мерехтять на холостому ходу. Загалом дуже задоволений.

Плюсы

рівномірне і яскраве світло; створюють чітку світло-тіньову границю; немає засвітлень

Минусы

трішки мерехтять на холостому ходу; через холодне біле світло в непогоду видно гірше

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Ultinon Essential LED 11342UE2X2 Лампа для передніх фар

11/04/2019

Україна

Україна

Найкращі лампи за таку ціну

Вирішив замінити лампи в авто, обрав філіпс через довіру до бренду, якість ламп на висоті

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про Vision 12362PRB1 Більше видимості

27/12/2017

Україна

Україна

Більше світла

Поставив ці лампи на автомобіль Daewoo Lanos. Лампи на вигляд дуже якісні. На відміну від ламп які стояли ці світять набагато краще.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про X-tremeVision 12342XV+S2 лампа для передніх фар

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