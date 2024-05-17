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    The Xtra

    4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

    85PML9009/12
    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    • Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций. Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций. Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.
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      для получения дополнительной информации загрузите here (PDF 200.0KB)

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      85PML9009/12
      Общая оценка / 5
      • отзыв отзыва отзывов Отзывы

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

      The Xtra 4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

      Больше цвета. Больше деталей. Больше эмоций.

      Играйте и испытывайте яркие эмоции. Смотрите любой контент, не отрываясь от экрана. Xtra предлагает захватывающую дух детализацию и цветовую палитру, а также превосходное звучание и погружение с Ambilight. От фильмов до спорта и игр — вечерние развлечения вышли на новый уровень. Узнать обо всех преимуществах

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        The Xtra

        The Xtra

        4K QD MiniLED-телевизор с Ambilight

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        Телевизор Xtra 4K QD MiniLED с Ambilight

        • Телевизор 215 см (85") с Ambilight
        • Процессор P5 Perfect Picture
        • Умная платформа TITAN OS
        • Dolby Vision и Dolby Atmos
        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Погрузитесь в любимый контент. Телевизор с Ambilight.

        Телевизоры с Ambilight — это единственные телевизоры со встроенной задней светодиодной подсветкой, которая реагирует на происходящее на экране, создавая эффект погружения с помощью красочного сияния вокруг экрана. Она делает телевизор визуально больше и позволяет получать более яркие впечатления от просмотра спортивных трансляций и фильмов, а также во время игры и прослушивания музыки.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Превосходное качество с любого источника. Процессор Philips P5.

        Процессор Philips P5 передает контент с качеством, как на источнике. Наслаждайтесь большим количеством деталей, глубиной изображения, яркостью цветов и естественностью оттенков кожи. Невероятная четкость и контрастность поможет прочувствовать все, что происходит на экране. Движение на экране идеально плавное.

        Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.

        Технология Quantum Dotдля исключительной цветопередачи и контрастности.

        Более яркие цвета. Детализация в ярких оттенках белого и глубоких оттенках черного. Технология The Xtra Quantum Dot Mini-LED обеспечивает яркость и детализацию изображений при сохранении высокой контрастности. Оцените еще более широкое цветовое пространство на этом телевизоре с Ambilight, совместимом со всеми основными форматами HDR, что еще сильнее повышает уровень деталей в светлых и темных областях.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Удобный поиск. TITAN OS.

        Оцените быстрый поиск нужного контента с новой платформой Smart TV — TITAN OS. Любите сериалы? Продолжайте просмотр с места, на котором закончили в прошлый раз. А если ищете новый контент, можете искать по категориям, например боевики или драмы, и смотреть рекомендации с разных сервисов потокового вещания в одном разделе.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Кинематографичное изображение и звук. Dolby Vision и Dolby Atmos.

        Благодаря Dolby Vision и Dolby Atmos фильмы, передачи и игры будут выглядеть и звучать максимально эффектно. Смотрите контент согласно задумке режиссера — больше никаких темных сцен, где не получается разглядеть деталей! Все голоса будут звучать четко, а звуковые эффекты создадут полноценный эффект погружения.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

        Эпичные игры. 120 Гц, минимальная задержка, VRR и Freesync.

        Играйте без ограничений и погрузитесь в невероятный реализм OLED! HDMI 2.1, невероятная базовая частота обновления 120 Гц и минимальная задержка делают игровой процесс и движение в кадре значительно более плавными, а графику — более качественной. Игровой режим Ambilight поможет вам погрузиться в происходящее на экране, а при игре на ПК вы сможете оценить VRR 144 Гц через HDMI.

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка

        Пульт из переработанного пластика. Экологичная упаковка

        Металлическая подставка The Xtra выглядит очень стильно, а Ambilight можно использовать в качестве атмосферного освещения, когда экран телевизора выключен. Пульт ДУ содержит переработанный пластик. Наша упаковка содержит переработанный картон стандарта FSC, а печатные материалы нанесены на переработанную бумагу.

        Простое управление

        Простое управление

        Тонкий пульт ДУ позволит управлять спутниковыми и кабельными каналами. Для голосового управления активируйте Alexa с помощью специальной кнопки Alexa на пульте; также можете управлять телевизором с помощью умной колонки Google.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi.

        Беспроводная домашняя аудиосистема Philips с DTS Play-Fi позволяет подключать совместимые саундбары и беспроводные АС буквально за несколько секунд. Слушайте, что происходит в фильме, даже когда уходите на кухню. Воспроизводите музыку на весь дом. Вы даже можете создать систему домашнего кинотеатра, используя телевизор с Ambilight в качестве центрального динамика.

        Поддерживает все основные форматы HDR

        Поддерживает все основные форматы HDR

        • Подсветка Ambilight

          Возможности режима Ambilight
          • Подстраивается под цвет стены
          • Режим приглушенного света
          • Музыка Ambilight
          • AmbiSleep
          • Будильник с восходом солнца
          • Совместимо с Philips Wireless Home Speakers
          • Анимация Ambilight FTI
          Версия Ambilight
          Трехсторонняя

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          85  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          215  см
          Дисплей
          4K UHD MiniLED
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Базовая частота обновления
          120  Гц
          Процессор обработки изображения
          Процессор P5 Perfect Picture

        • Разрешение экрана

          Разрешение при разных частотах обновления
          • 576p, 50 Гц
          • 640x480, 60 Гц
          • 720p, 50 Гц, 60 Гц
          • 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц
          • 2560 x 1440 - 60/120/144 Гц
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое ТВ
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегид*
          Электронный гид телепередач на 8 дней
          Телетекст
          1000-страничный гипертекст

        • Smart TV

          ОС
          TITAN OS
          Объем памяти (флэш)*
          8 ГБ
          Приложение Smart TV*
          • Netflix
          • HBO
          • YouTube
          • Amazon Prime Video
          • Канал TITAN
          • NFT*
          • Приложение STB Controller

        • Функции Smart TV

          Взаимодействие с пользователем
          Дублирование экрана
          Интерактивное телевидение
          HbbTV
          Голосовой ассистент*
          • Встроенная функция Amazon Alexa
          • Пульт ДУ с микрофоном
          Умный дом
          • Совместимо с Amazon Alexa
          • Совместимо с Google Ассистентом

        • Мультимедийные приложения

          Форматы воспроизведения видео
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Форматы воспроизведения музыки
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Поддерживаемый формат субтитров
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Форматы воспроизведения изображений
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Звук

          Выходная мощность (среднеквадр.)
          40 Вт
          Конфигурация динамиков
          10 Вт x 4, широкополосные динамики
          Кодек
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Улучшение звука
          • Dolby Bass Enhancement
          • Четкие диалоги
          • ИИ-звук
          • Эквалайзер с ИИ
          • Dolby Volume Leveler
          • Ночной режим
          • Персональная настройка звука

        • Подключения

          Количество разъемов HDMI
          4
          Возможности HDMI
          • 4K
          • Канал возврата аудиосигнала
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Прямое управление с помощью пульта ДУ
          • Управление аудиопараметрами системы
          • Режим ожидания системы
          • Запуск воспроизведения одним нажатием
          Количество разъемов USB
          2
          Беспроводное соединение
          • Wi-Fi 802.11ac, двухдиапазонный 2x2
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Да, для всех HDMI
          HDMI ARC
          Да, на HDMI2
          Функции HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Поддержка eARC / VRR / ALLM
          EasyLink 2.0
          • Внешняя настройка через UI телевизора
          • HDMI-CEC для Philips TV/SB

        • Поддерживаемые функции видео HDMI

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 широкополосный 48 Гбит/с
          • до 4K 120Гц
          Игры
          • ALLM
          • HDMI VRR
          • AMD FreeSync Premium
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • Совместимость с HDR10+
          • HLG

        • Талон энергоэффективности ЕС

          Регистрационные номера EPREL
          1943952
          Класс энергоэффективности для SDR
          F
          Энергопотребление для SDR
          154 кВт*ч/1000 ч
          Класс энергоэффективности для HDR
          G
          Энергопотребление для HDR
          387 кВт*ч/1000 ч
          Энергопотребление в выключенном состоянии
          нет данных
          Режим ожидания с поддержкой сети
          2,0 Вт
          Технология панели
          ЖК с LED

        • Мощность

          Электропитание
          ЖК с LED
          Энергопотребление в режиме ожидания
          менее 0,5 Вт
          Функции энергосбережения
          • Таймер автоматического выключения
          • Отключение изображения (для радио)
          • Режим ECO
          • Световой датчик

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарея типа AAA — 2 шт.
          • Настольная подставка
          • Шнур питания
          • Краткое руководство пользователя
          • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности

        • Дизайн

          Цвета ТВ
          Антрацитово-серая рамка
          Конструкция подставки
          Антрацитово-серые ножки-арки

        • Размеры

          Совместимое настенное крепление
          600 x 400 мм
          Телевизор без подставки (Ш x В x Г)
          1894 x 1100 x 96 мм
          Телевизор с подставкой (Ш x В x Г)
          1894 x 1158 x 397 мм
          Упаковка (Ш x В x Г)
          2080 x 1250 x 245 мм
          Вес телевизора без подставки
          49,0 кг
          Вес телевизора с подставкой
          50,0 кг
          Вес, включая упаковку
          60,0 кг

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            • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
            • Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.
            • Приложение Smart TV может быть недоступно в зависимости от модели телевизора и страны. Дополнительную информацию см. на веб-сайте: www.philips.com/smarttv.
            • Приложение Philips TV Remote и функциональные возможности различаются в зависимости от модели телевизора, страны и оператора, а также от модели смарт-устройства и ОС. Подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/TVRemoteapp
            • Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.
            • Требуется подписка Netflix. Согласно условиям, представленным на https://www.netflix.com
            • Сервис Amazon Prime доступен в некоторых странах и на некоторых языках.
            • Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками компании Amazon.com, Inc. или ее аффилированных компаний. Amazon Alexa доступна на некоторых языках и в некоторых странах.
            • Верхняя кнопка медиасервисов на пульте ДУ будет различаться в зависимости от страны. См. фактический продукт в упаковке.
            • Google Ассистент доступен на разных языках и в разных странах в зависимости от типа продукта.
            • Доступность и функциональность сервисов голосового управления зависит от языка и страны.

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