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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Q-Line

86BDL3050Q/00

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Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети.
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Простой и четкий интеллектуальный дисплей 18:7.

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  • 86"

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • Ultra HD

Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

Удаленное управление системой через CMND

Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

Технические характеристики

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