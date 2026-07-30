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Больше не доступен
86BDL4150D/00
86"
На базе ОС Android
500 кд/м²
Управляйте профессиональным дисплеем Philips через Интернет-подключение. Интегрированная ОС Android (система на кристалле) позволяет устанавливать веб-приложения Android, а также приложения по умолчанию напрямую на дисплей. Встроенный планировщик расписания делает проще процедуру запуска приложении определенными пользователями или в нужное время суток.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
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