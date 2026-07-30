Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.