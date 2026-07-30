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Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей D-Line

86BDL4150D/00

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Профессиональный дисплей D-Line 4K UHD сделает любое изображение выдающимся. Потрясающее качество изображения Philips обеспечивает естественные цвета и высокую контрастность. Вы можете легко выводить контент с нескольких источников на один экран.
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Интеллектуальный и быстрый дисплей 24:7.

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  • 86"

  • На базе ОС Android

  • 500 кд/м²

Android 7. Выделенный процессор Android

Управляйте профессиональным дисплеем Philips через Интернет-подключение. Интегрированная ОС Android (система на кристалле) позволяет устанавливать веб-приложения Android, а также приложения по умолчанию напрямую на дисплей. Встроенный планировщик расписания делает проще процедуру запуска приложении определенными пользователями или в нужное время суток.

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

Технические характеристики

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