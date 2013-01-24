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    Signage Solutions Дисплей C-Line

    86BDL8051C/00
    Общая оценка / 5
    • Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций Интерактивный дисплей для конференций
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      Signage Solutions Дисплей C-Line

      86BDL8051C/00

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей C-Line

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Signage Solutions Дисплей C-Line

      Интерактивный дисплей для конференций

      Дисплей Philips C-Line поможет организовывать интересные интерактивные встречи. Эти дисплеи на базе Windows достаточно надежны для длительного повседневного использования и поддерживают до 10 одновременных касаний, а также оснащены монолитной стеклянной панелью и имеют стильный дизайн.

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        Дисплей C-Line

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Интерактивный дисплей для конференций

        современная технология емкостного мультисенсора

        • 86"
        • На базе ОС Android
        • 350 кд/м²
        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

        Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

        Беспроводная передача изображения на экран и продвинутая совместная работа

        Отображайте до 4 источников на одном экране. Используйте имеющуюся сеть Wi-Fi для мгновенного безопасного подключения или воспользуйтесь одним из двух дополнительных интерфейсов подключения HDMI для передачи сигнала напрямую на экран без подключения к защищенной сети.

        Емкостный сенсор HID с USB Plug & Play

        Емкостный сенсорный экран обеспечивает современный внешний вид дисплея с рамкой всего 1,5 мм! Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 10 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов.

        На базе Windows 10

        Мощный процессор Core i7 с графикой от nVidia. Поддерживает работу всех нужных приложений, таких как Zoom, Skype (в комплекте), MS Teams и MS Office (не в комплекте)

        Встроенный режим маркерной доски

        Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

        Быстрые и удобные видеоконференции

        Готовое к использованию ПО для видеоконференции позволит без труда совершать как одиночные, так и групповые видеозвонки. Просто воспользуйтесь камерой или установите комплект Logitech Meetup для доступа ко всем возможностям ConferenceCam.

        Сертификация Crestron Connected

        Интегрируйте профессиональный дисплей Philips в сеть Crestron для управления в полностью дистанционном режиме с помощью ноутбука, ПК или мобильного устройства. Включайте и отключайте дисплей, управляйте расписанием показа, настраивайте параметры и легко подключайте внешние устройства. Crestron Connected® является быстрым, надежным и безопасным корпоративным решением для управления системой.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Размер экрана по диагонали (в дюймах)
          85,6  (дюймы)
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          217,42  см
          Разрешение панели
          3840 x 2160
          Оптимальное разрешение
          3840 x 2160 при 60 Гц
          Яркость
          350  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1000:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          8  мс
          Шаг пикселей
          0,4935 (Г) x 0,4935 (В) мм
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности
          • Прогрессивное сканирование
          Операционная система
          Android 9

        • Подключения

          Видеовход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • HDMI 2.0 (x4)
          • DVI-I (x1)
          • USB 2.0 (x2)
          • USB 3.0 (x2)
          • USB-C
          Видеовыход
          • DisplayPort 1.2 (x1)
          • DVI-D (x1)
          • HDMI 2.0 (x1)
          Аудиовход
          Разъем 3,5 мм
          Цифровой аудиовыход
          Разъем 3,5 мм для наушников (x2)
          Другие подключения
          • micro SD
          • OPS
          Внешнее управление
          • RJ45
          • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
          • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1680 x 1050, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1600 x 900, 60 Гц
          • 1440 x 1050, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60, 75 Гц
          • 1400 x 1050 ,60, 75 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1280x1024, 60,67,75 Гц
          • 1280 x 960, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60, 75 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц, 75 Гц
          • 1280 x 720, 60, 70 Гц
          • 1152 x 900, 66 Гц
          • 1152 x 864, 60, 70, 75 Гц
          • 1024x768, 60,70 Гц
          • 960x720, 75 Гц
          • 848 x 480, 60 Гц
          • 832 x 624, 75 Гц
          • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
          • 720 x 400, 70 Гц
          • 640 x 350, 70 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 1080p, 50, 60 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 4K x 2K, 50,60 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          Форматы UHD
          3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          1949  миллиметра
          Высота устройства
          1120,00  миллиметра
          Глубина устройства
          77,50 (с настенным кронштейном), 93,00 (макс.)  миллиметра
          Ширина устройства (в дюймах)
          76,73  (дюймы)
          Высота устройства (в дюймах)
          44,09  (дюймы)
          Глубина устройства (в дюймах)
          3,05 (с настенным кронштейном), 3,66 (макс.)  (дюймы)
          Ширина рамки
          1,50 мм (со всех сторон)
          Вес изделия (фунты)
          175,27  фунта
          Вес продукта
          79,5  кг
          Крепление VESA
          600 (Г) x 400 (В) мм, M8
          Крепление для специальной подставки
          6*M4*L6(200x100)

        • Комфорт

          Ориентация
          Ландшафтный
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Сквозной канал сигнала
          • RS232
          • Проходной вход IR
          • DisplayPort
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • RS232
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Функции сохранения экрана
          Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
          Простая установка
          Специальная подставка
          Система энергосбережения DPMS
          Да

        • Мощность

          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5 Вт
          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребляемая мощность (типич.)
          300  Вт
          Потребление (макс.)
          460 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20 ~ 80 (в рабочем режиме), 5 ~ 95 (хранение)  %
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          30 000  часов

        • Звук

          Встроенные АС
          2x20 Вт RMS

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Краткое руководство пользователя
          • Пульт ДУ и батареи типа AAA
          • Кабель RS232
          Аксессуары в комплекте
          • Логотип Philips (x1)
          • Кабель шлейфового соединения RS232 (1,8 м
          • Ткань для очистки (x1)
          • Кабель DVI - I (1,8 м) x 1
          • Кабель HDMI (3 м)
          • Передатчик HDMI (x2)
          • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м)
          • Винт M2 (x2)
          • Винт M3 (x2)
          • Кабель питания (x3)
          • Стилус (x2)
          • Кабель USB A – B (3 м)
          • Крышка для USB

        • Мультимедийные приложения

          USB — воспроизведение аудио
          • AAC
          • M4A
          • MP3
          • WMA
          USB — воспроизведение изображений
          • BMP
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB — воспроизведение видео
          • ASF
          • AVI
          • FLV
          • MKV
          • MP4
          • MPEG
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM
          • WMV
          • DAT

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Итальянский
          • Упрощенный китайский
          • Традиционный китайский
          • Арабский
          • Японский
          • Датский
          • Голландский
          • Финский
          • Норвежский
          • Португальский
          • Шведский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • RoHS
          • CB
          • CU
          • ЭМП
          • EPA
          • FCC класса A
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        • Встроенный плеер

          ЦП/процессор
          MTK5680
          Накопитель
          32 Гб eMMc
          Карта памяти microSD
          Поддержка до 1 ТБ
          GPU
          DDR4 4 ГБ

        • Интерактивность Multi-touch

          Точки касания
          10 одновременно активных точек касания

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Краткое руководство пользователя
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель RS232

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