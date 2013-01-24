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    Vision

    головное освещение

    9005PRB1
    • Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге Безопасность и уверенность на дороге
      -{discount-value}
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      Vision головное освещение

      9005PRB1

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      Vision головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

      Vision головное освещение

      Безопасность и уверенность на дороге

      Лампы Vision обеспечивают видимость до 30 % лучше обычных автомобильных ламп, и гарантируют оптимальную мощность светового пучка, а за счет качества оригинальных комплектующих по привлекательной цене повышаются безопасность и комфорт. Узнать обо всех преимуществах

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        Vision

        Vision

        головное освещение

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Безопасность и уверенность на дороге

        Видимость до 30 % лучше по сравнению со стандартной лампой

        • Тип лампы: HB3
        • В упаковке: 1 шт.
        • 12 В, 65 Вт
        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

        Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

        Лампы Vision излучают на 30 % больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами

        Наши лампы излучают максимально мощный направленный свет. Лампы Vision воспроизводят более длинный луч света для дополнительной безопасности и комфорта на дороге. Мы всегда предлагаем только лучшие и самые эффективные световые решения, ведь мы знаем, что однажды благодаря качеству наших лам удастся спасти чью-то жизнь.

        Безопасность на дороге зависит от того, насколько хорошо видно вас, и как хорошо вы видите других

        Освещение — важнейшее условие безопасного вождения и главный фактор, который действительно помогает избежать несчастных случаев. Цель Philips — улучшить общую видимость и освещенность на дорогах. Таким образом мы вносим свой вклад в повышение безопасности дорожного движения и предотвращение несчастных случаев.

        В целях безопасности заменяйте лампы обеих фар одновременно

        Мы настоятельно рекомендуем заменять одновременно обе лампы для автомобильных фар для качественного и равномерного освещения.

        Технические характеристики

        • Информация об упаковке

          EAN3
          8711500247254
          EAN1
          8711500247247

        • Информация об упакованном продукте

          Количество упаковок
          1
          MOQ (для профессионалов)
          10

        • Электрические характеристики

          напряжение
          12  В
          мощность в ваттах
          65  Вт

        • Срок службы

          Срок службы
          До 330 ч
          Срок службы
          До 400 ч

        • Описание продукта

          Технология
          Галоген
          Применение
          Два луча
          Цоколь
          P20d
          Соответствие DOT
          Да
          Линейка продукции
          Vision
          Тип
          HB3

        • Особенности изделия

          Характеристики изделия
          До 30% больше видимости
          Ожидаемые преимущества
          Больше света
          Характеристики изделия
          На 30 % больше света

        • Световые характеристики

          Цветовая температура
          До 3200 K

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