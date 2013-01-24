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X-tremeVision G-force

головное освещение

9005XVGB1
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    X-tremeVision G-force головное освещение

    9005XVGB1

    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision G-force головное освещение

    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

    X-tremeVision G-force головное освещение

    Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

    Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force HB3 — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Следите за дорогой, реагируйте быстрее и водите безопаснее. Узнать обо всех преимуществах

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      Оцените идеальную видимость в поездках при любых условиях

      До 130 % более яркий свет

      • Тип лампы: HB3
      • В упаковке: 1 шт.
      • 12 В, 60 Вт
      • Больше света

      До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции

      Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

      Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

      Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

      Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

      Яркий белый свет температурой до 3450 К значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

      Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас

      Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Надежные лампы Philips X-tremeVision G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

      Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

      Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

      Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

      Бренд Philips в течение более 100 лет широко известна в автомобильной сфере за свои высокотехнологичные решения в области освещения. Качественные оригинальные комплектующие Philips разрабатываются с применением процессов строгого контроля качества (включая стандарты ISO), что обеспечивает неизменное соответствие самым высоким стандартам. Лампы X-tremeVision G-force совместимы с моделями автомобилей наиболее крупных производителей: Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Для дополнительной информации см. руководство по выбору товара.

      Технические характеристики

      • Информация об упаковке

        Тип упаковки
        Блистер
        EAN1
        8719018001214
        EAN3
        8719018001221

      • Электрические характеристики

        напряжение
        12  В
        мощность в ваттах
        60 Вт

      • Срок службы

        Срок службы
        450 часов

      • Световые характеристики

        Люмен
        1860 lm +/-12%
        Цветовая температура
        3350  K

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        9005XVGB1
        Код для заказа
        00121430

      • Информация об упаковке

        Высота
        13  см
        Длина
        25,5  см
        Ширина
        19  см
        Вес брутто одного изделия
        0,47  кг

      • Описание продукта

        Тип
        HB3
        Применение
        • Дальний свет
        • Ближний свет
        • Туман
        Соответствие нормам ECE
        ДА
        Линейка продукции
        X-tremeVision G-force
        Технология
        Галоген
        Обозначение
        9005XVGB1
        Цоколь
        P20d

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        12,9  см
        Длина
        9,5  см
        Ширина
        4,86  см
        MOQ (для профессионалов)
        10
        Количество упаковок
        1
        Вес брутто одного изделия [г]
        22,7

      • Особенности изделия

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