Высокая яркость для дополнительной безопасности

Лампы Philips X-tremeVision Pro150 сочетают в себе превосходную яркость и долговечность, которая ранее считалась недоступной для ламп с подобными характеристиками. Они обеспечивают необходимый обзор, чтобы вы и ваши близкие чувствовали безопасность на дороге. Узнать обо всех преимуществах