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Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов
Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов
Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах
Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов
Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов
Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах
Очиститель воздуха
Цена магазина Philips
Итого:
Прибор оснащен многоуровневой системой фильтрации, которая удерживает до 99,95 % проходящих через фильтр частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы и бактерии. Устраняет аэрозольные частицы, включая вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Очищает воздух, удаляя до 99,9 % содержащихся в нем вирусов*, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.
4-уровневая цветная индикация качества воздуха в реальном времени: от синего (хорошее) до красного (плохое) позволяет оценить необходимость очистки воздуха в вашем доме.
В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать (на уровне 35 дБ(А)*). Идеально для очистки воздуха в спальне или детской.
Компактный, легко поместится в любом помещении вашего дома. Подходит для очистки в помещениях площадью до 49 м2*.
Интеллектуальный автоматический режим очистки, управляемый профессиональным датчиком обнаружения частиц, автоматически распознает и реагирует даже на мельчайшие изменения качества воздуха.
Высокое качество
Особенности
Дизайн и отделка
Технические характеристики
Вес и габариты
Замена
Страна изготовления
Забота об окружающей среде
Обслуживание