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    Series 800

    Очиститель воздуха

    AC0820/10
    Общая оценка / 5
    • Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов
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      Series 800 Очиститель воздуха

      AC0820/10
      Общая оценка / 5

      Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах

      Series 800 Очиститель воздуха

      Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах

      Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах

      Series 800 Очиститель воздуха

      Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов

      Новый очиститель воздуха Philips серии 800 — это компактное и эффективное устройство, которое обеспечит чистоту воздуха у вас дома. Оно распознает вредные частицы размером даже меньше, чем PM2.5, устраняет до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц* — все это в компактном размере. Узнать обо всех преимуществах

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        Series 800

        Series 800

        Очиститель воздуха

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Удаляет 99,5 % содержащихся в воздухе аллергенов

        • Удаляет 99,5 % частиц размером 0,3 нм
        • Цветная индикация качества воздуха
        • До 49 м2
        • Автоматический и ночной режимы
        Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

        Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

        Прибор оснащен многоуровневой системой фильтрации, которая удерживает до 99,97 % проходящих через фильтр частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы, вирусы и бактерии. Устраняет аэрозольные частицы, включая вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Очищает воздух, удаляя до 99,9 % содержащихся в нем вирусов*, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.

        Интеллектуальный автоматический режим очистки

        Интеллектуальный автоматический режим очистки, управляемый профессиональным датчиком обнаружения частиц, автоматически распознает и реагирует даже на мельчайшие изменения качества воздуха.

        Цветная индикация качества воздуха в реальном времени

        4-уровневая цветная индикация качества воздуха в реальном времени: от синего (хорошее) до красного (плохое) позволяет оценить необходимость очистки воздуха в вашем доме.

        Сверхтихая работа и минимальная яркость подсветки в ночном режиме

        В ночном режиме индикаторы горят менее ярко, а очиститель работает практически бесшумно, чтобы вы могли спокойно спать (на уровне 35 дБ(А)*). Идеально для очистки воздуха в спальне или детской.

        Компактный размер

        Компактный, легко поместится в любом помещении вашего дома. Подходит для очистки в помещениях площадью до 49 м2*.

        Эффективное очищение

        Эффективно устраняет 99,5 % наночастиц размером до 0,003 мкм (в 800 раз меньше частиц PM2.5), включая PM2.5, пыльцу, пыль, перхоть домашних животных и др.* Эффективно устраняет 99 % бактерий и вирусов. Всегда дышите чистым воздухом.

        Технические характеристики

        • Высокое качество

          Размер комнаты
          До 49  м²
          CADR (частицы)
          190*  м³/ч
          Удаление частиц размером до 0,3 мкм
          99,5  %
          Удаление мельчайших частиц
          0,003  мкм
          Улавливает вирус H1N1
          99,9  %
          Удаляет бактерии
          99  %
          Класс энергоэффективности
          Высокий
          Рекомендуемый срок службы фильтра
          12  мес.
          Уровень шума
          35–61  дБ (A)

        • Особенности

          Технология VitaShield
          Да
          Технология AeraSense
          Да
          Отчеты о качестве воздуха
          Кольцо AQI
          Датчик для частиц PM2.5
          Да
          Режимы
          Автоматический, ночной, турбо
          Блокировка системы контроля качества воздуха и оповещение
          Да
          Управление индикаторами
          Включение/выключение
          Мотор
          AC

        • Дизайн и отделка

          Цвет
          Белый
          Цвет панели управления
          Черный
          Тип панели управления
          Сенсорный экран

        • Технические характеристики

          напряжение
          220–240  В
          Частота
          50  Гц
          Длина шнура
          1,6  м
          Мощность
          22  Вт

        • Вес и габариты

          Вес изделия
          2,4  кг
          Вес, включая упаковку
          3  кг
          Размеры изделия (Д х Ш х В)
          250 x 250 x 367

        • Замена

          Фильтр HEPA
          FY0194

        • Страна изготовления

          Сделано в
          Китае

        • Забота об окружающей среде

          Упаковка
          изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
          Энергопотребление в режиме ожидания
          < 0,5  Вт
          Инструкция по эксплуатации
          из 100 % переработанной бумаги

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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              • Уровень CADR рассчитан сертифицированной независимой лабораторией в соответствии с GB/T18801-2015.
              • Рассчитано с учетом стандарта NRCC-54013 по показателю CADR (с использованием сигаретного дыма), протестировано в соответствии с GB/T18801-2015.
              • Гипотетическое время, указанное для одного сеанса очистки из следующего расчета: показатель CADR (190 м3/ч) разделить на объем помещения 48 м3 (при условии, что площадь помещения равна 20 м2, а высота потолка — 2,4 м).
              • * Испытано лабораторией поставщика с фильтрующим материалом при скорости потока 5,33 см/с (однократная фильтрация). Фильтр был протестирован с помощью распыления хлористого натрия организацией iUTA в соответствии с DIN71460-1.
              • * Отдельно очиститель воздуха не защищает от COVID-19, однако может помочь вам защитить себя и свою семью благодаря вентиляции и очистке воздуха (Агентство по охране окружающей среды США).
              • * Тестирование на коэффициент уменьшения количества микробов проведено организацией Airmid Healthgroup Ltd.; в воздухе камеры 28,5 м3 содержался вирус гриппа рода А (H1N1).

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