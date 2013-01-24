Удаляет из воздуха до 99,9 % вирусов и аэрозольных частиц*

Прибор оснащен многоуровневой системой фильтрации, которая удерживает до 99,97 % проходящих через фильтр частиц размером 0,3 мкм — именно таким размером обладают самые распространенные аллергены, содержащиеся в воздухе, вредные частицы, вирусы и бактерии. Устраняет аэрозольные частицы, включая вирусы, задерживая их при прохождении через фильтр. Очищает воздух, удаляя до 99,9 % содержащихся в нем вирусов*, чтобы вы всегда дышали чистым воздухом.