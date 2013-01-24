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Портативный радиоприемник

AE2160/00C
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Общая оценка / 5
  • Время работы батареи 300 часов Время работы батареи 300 часов Время работы батареи 300 часов
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    Портативный радиоприемник

    AE2160/00C
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Время работы батареи 300 часов

    Портативный радиоприемник Philips, работает от сети и от батарей. Его отличают увеличенное время работы и удобное управление, что позволяет быстро и легко настроить радио на новости или музыку. Радиоприемник оформлен в мягких серо-синих тонах и хорошо подойдет для любого интерьера. Узнать обо всех преимуществах

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    Портативный радиоприемник

    Время работы батареи 300 часов

    Портативный радиоприемник Philips, работает от сети и от батарей. Его отличают увеличенное время работы и удобное управление, что позволяет быстро и легко настроить радио на новости или музыку. Радиоприемник оформлен в мягких серо-синих тонах и хорошо подойдет для любого интерьера. Узнать обо всех преимуществах

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      Время работы батареи 300 часов

      • FM/MW, аналоговая настройка
      • Разъем для наушников
      • Работа от батареи или сети перем. тока
      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      Встроенный динамик позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Работа от электросети или батарей для удобства размещения

      Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      Технические характеристики

      • Звук

        Улучшение звука
        регулировка тона
        Звуковая система
        моно
        Регулировка громкости
        поворотная (аналоговая)
        Выходная мощность
        300 мВт (среднеквадр.)

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        • FM
        • СВ

      • Подключения

        Аудио-/видеовыход
        Наушники (3,5 мм)

      • Размеры

        Вес продукта
        0,52  кг
        Глубина основного устройства
        60  миллиметра
        Высота основного устройства
        135  миллиметра
        Ширина основного устройства
        210  миллиметра

      • Питание

        Тип элемента питания
        Батарея D (LR20)
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        2

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