Время работы батареи 300 часов
Портативный радиоприемник Philips, работает от сети и от батарей. Его отличают увеличенное время работы и удобное управление, что позволяет быстро и легко настроить радио на новости или музыку. Радиоприемник оформлен в мягких серо-синих тонах и хорошо подойдет для любого интерьера. Узнать обо всех преимуществах
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Время работы батареи 300 часов
Портативный радиоприемник Philips, работает от сети и от батарей. Его отличают увеличенное время работы и удобное управление, что позволяет быстро и легко настроить радио на новости или музыку. Радиоприемник оформлен в мягких серо-синих тонах и хорошо подойдет для любого интерьера. Узнать обо всех преимуществах
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Удобное и гибкое решение — радиоприемник Philips может работать и от батарей, и от электросети. Если в зоне доступности нет электророзетки или если вы не хотите лишний раз загромождать пространство проводами, просто используйте батареи. А когда необходимо длительное и стабильное питание, подключите устройство к розетке. Ощутите подлинную свободу движения.
Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.
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Тюнер/прием/передача
Подключения
Размеры
Питание