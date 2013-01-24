Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшета и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
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Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшета и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi работает с телефонами и планшетными ПК, на которых есть Bluetooth. Просто включите Bluetooth, выполните подключение к Bluetooth-адаптеру Hi-Fi и слушайте музыку со смартфона или планшета на своей системе Hi-Fi.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi совместим со всеми версиями Bluetooth.
Если вы храните музыкальные файлы на смартфоне или планшетном ПК, то при помощи Bluetooth®-адаптера Hi-Fi вы сможете организовать потоковую передачу всех музыкальных композиций из вашей коллекции на систему Hi-Fi.
У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно подключить практически к любой системе Hi-Fi или компьютерной АС через стандартный аналоговый разъем RCA или 3,5 мм.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi отличается компактностью и минималистичным дизайном — он будет идеально смотреться на вашей системе Hi-Fi.
Стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм (кабель входит в комплект).
Вы обожаете музыку, и у вас огромная музыкальная коллекция на смартфоне и планшетном ПК, но качество звука на встроенных АС вас не устраивает? С Bluetooth®-адаптером Hi-Fi вы сможете слушать любимые композиции в наилучшем качестве.
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.
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