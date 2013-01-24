Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшета и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi. Узнать обо всех преимуществах