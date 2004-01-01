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      AEM120BLU Portable speaker

      AEM120BLU/12

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      AEM120BLU Portable speaker

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      AEM120BLU Portable speaker
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      AEM120BLU Portable speaker

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      Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

      Просто загрузите на устройство USB или карту памяти MicroSD необходимый контент, вставьте его в плеер — и вам больше не придется беспокоиться о выборе развлечений.

      Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

      Технология wOOx™ основана на революционной концепции для АС, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

      Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

      Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

      Выходная мощность 1,5 Вт (среднеквадр.)

      Общая выходная мощность системы составляет 1,5 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

      Badge-D2C

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