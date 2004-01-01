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    AEM120SLV/12

    AEM120SLV/12
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      AEM120SLV/12

      AEM120SLV/12

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      AEM120SLV/12

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      AEM120SLV/12

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        Удобное воспроизведение с устройств USB/карты памяти MicroSD

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        Технология АС wOOx™ для воспроизведения глубоких низких частот

        Технология wOOx™ основана на революционной концепции для АС, позволяющей вам не только слышать, но и ощущать невероятно глубокие басы, звучащие более насыщено, чем в любой другой аудиосистеме. Специальные излучатели работают в согласовании с НЧ-излучателем wOOx, а точная настройка между основным драйвером и ВЧ-динамиком обеспечивает плавный переход от низких и средних частот к высоким. Двойная подвеска и абсолютно симметричная многослойная конструкция создают низкий и точный бас без заметных искажений. Технология wOOx обеспечивает исключительно глубокие и динамичные басы, используя весь потенциал АС для ощутимого усиления впечатлений от музыки.

        Разъем для стереонаушников для индивидуального наслаждения музыкой

        Для индивидуального прослушивания вы можете в любой момент подключить наушники к этому устройству Philips. Наслаждайтесь любимой музыкой с отличным качеством звучания, не доставляя неудобств окружающим.

        Выходная мощность 1,5 Вт (среднеквадр.)

        Общая выходная мощность системы составляет 1,5 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

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