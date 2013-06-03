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Радиочасы

AJ6000/12
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  • Мобильные устройства заряжаются, пока вы спите Мобильные устройства заряжаются, пока вы спите Мобильные устройства заряжаются, пока вы спите
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    Радиочасы

    AJ6000/12
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

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      Радиочасы

      Радиочасы

      Итого:

      Мобильные устройства заряжаются, пока вы спите

      • Два порта USB для зарядки
      • FM, цифровая настройка
      • Двойной будильник
      • Естественное звучание
      Цифровая настройка FM с предустановками

      Цифровая настройка FM с предустановками

      Аудиосистема Philips оснащена цифровым FM-тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Двойной будильник разбудит вас в одно время, а вашего близкого человека — в другое.

      Аудиосистема Philips оснащена двойным будильником. Установите одно время будильника для себя, а другое — для своих близких.

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      "Мягкий" будильник для приятного пробуждения

      Начните Ваш день с легкого пробуждения под постепенно нарастающую громкость будильника. Обычные сигналы будильника с предварительно установленной громкостью либо слишком тихие, чтобы разбудить Вас, либо настолько громкие, что заставляют Вас резко вскакивать. Просыпайтесь под вашу любимую музыку, радиостанцию или звуковой сигнал. Громкость сигнала Спокойного будильника постепенно нарастает с довольно низкой до достаточно высокой, чтобы мягко будить Вас.

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Повторный звуковой сигнал для возможности немного вздремнуть

      Радиочасы Philips оснащены функцией повтора сигнала, которая не позволит проспать. Если при срабатывании сигнала будильника вы не готовы встать, просто нажмите кнопку повторения сигнала и продолжайте спать. Сигнал будильника прозвучит снова спустя девять минут. Кнопку повторения сигнала можно нажимать каждые девять минут до тех пор, пока вы не отключите будильник.

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет засыпать под любимую музыку

      Таймер отключения позволяет установить время, в течение которого вы хотите слушать музыку или выбранную радиостанцию перед сном. Просто установите временное ограничение (до 1 часа) и выберите станцию для прослушивания. Радиоприемник Philips будет продолжать воспроизведение в течение установленного времени, а затем автоматически отключится и перейдет в экономичный режим ожидания. Благодаря таймеру отключения можно засыпать под голос любимого диджея, вместо того чтобы считать до ста или беспокоиться о расходе электроэнергии.

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

      Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте АС Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через АС сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.

      Сохранение данных времени и будильника для своевременного пробуждения даже при отключении питания

      В случае сбоя питания эти удобные часы продолжат работу и сохранят точные установки времени и пользовательские настройки. Установленный будильник останется включенным даже при выключенном дисплее — все это благодаря предварительно установленной батарее. При возобновлении питания повторная установка времени и настроек не требуется. Более того, даже если питание не восстановлено, заряда батареи достаточно, чтобы звуковой сигнал сработал в установленное время — значит, вы всегда будете просыпаться вовремя.

      • Часы

        Тип
        Цифровые
        Формат времени
        24 ч

      • Будильник

        Кол-во сигналов будильника
        2
        Источник будильника
        • FM-радио
        • Естественное звучание
        • Звуковой сигнал
        Отложенный сигнал (повтор будильника)
        Да, 9 мин.
        Повтор будильника через 24 часа
        Да
        Таймер отключения
        15 / 30 / 60 / 90 / 120 мин.

      • Тюнер/прием/передача

        Диапазоны тюнера
        FM
        Частотный диапазон
        87,5–108  МГц
        Автоматическая цифровая настройка
        Да
        Сохранение радиостанций
        20 FM
        Антенна
        Антенна FM

      • Комфорт

        Тип дисплея
        Светодиодный дисплей
        Цвет подсветки
        Янтарный
        Расширенные возможности дисплея
        Управление яркостью
        Яркость дисплея
        Высокая/средняя/низкая

      • Громкоговорители

        Встроенные АС
        1

      • Звук

        Звуковая система
        Моно
        Регулировка громкости
        вверх/вниз

      • Подключения

        Аудиовход (3,5 мм)
        Да

      • Питание

        Электропитание
        100—240 В, 50/60 Гц
        Тип питания
        Вход, переменный ток: 5 В, 2,8 А
        Тип элемента питания
        AA
        Количество батарей
        2

      • Размеры

        Тип упаковки
        D-бокс
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        195 x 99,3 x 97  миллиметра
        Размеры упаковки (ШxГxВ)
        273 x 124 x 126 мм
        Вес продукта
        0,78  кг
        Вес, включая упаковку
        1,05  кг

      • Аксессуары

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон (действ. во всем мире)
        Да

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