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    Радиочасы

    AJB3552/12
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    • Большой дисплей. Мощное звучание. Большой дисплей. Мощное звучание. Большой дисплей. Мощное звучание.
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      Радиочасы

      AJB3552/12
      Поиск материалов поддержки для этого продукта

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        Радиочасы

        Радиочасы

        Итого:

        Большой дисплей. Мощное звучание.

        • Большой дисплей
        • DAB+/FM, цифровая настройка
        • Будильник
        • Резервное сохранение времени/будильника

        Большой и яркий монохромный дисплей

        Большой монохромный дисплей высокой яркости отображает время, информацию о радиостанции и уровень сигнала DAB. Вы можете настраивать яркость дисплея или выбрать режим автоматической яркости. При ярком дневном свете вы сможете увидеть, что написано на экране, а ночью подсветка дисплея будет менее яркой, чтобы не нарушать ваш сон.

        "Мягкое" пробуждение. Нарастающий уровень громкости сигнала или радиостанции.

        Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.

        Цифровой тюнер с 20 предустановками

        От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций. Нажмите кнопку динамического усиления НЧ, чтобы сделать низкие частоты более яркими на любой громкости.

        • Тюнер/прием/передача

          Цифровое радиовещание (DAB)
          • Диапазон III
          • Отображение информации
          • Интеллектуальное сканирование
          • Меню
          Диапазоны тюнера
          FM
          Автоматическая цифровая настройка
          Да
          Сохранение радиостанций
          20 (FM), 20 (DAB)
          Антенна
          Антенна FM

        • Звук

          Регулятор громкости
          Регулятор громкости поворотный энкодер
          Выходная мощность (среднеквадр.)
          1,5 Вт
          Звуковая система
          Моно

        • Комфорт

          Тип дисплея
          ЖК
          Цвет подсветки
          Белый
          Будильники
          • Повтор будильника через 24 часа
          • Звуковой сигнал-зуммер
          • "Мягкий" будильник
          • Звуковой сигнал с радио
          • Повтор сигнала (после пробуждения)
          • Таймер отключения
          Часы/версия
          Цифровой дисплей

        • Питание

          Электропитание
          Сетевой переменный ток
          Источник питания
          100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Инструкция по эксплуатации
          • Краткое руководство пользователя
          • Адаптер перем./пост. тока
          • Гарантийный сертификат

        • Размеры

          Глубина продукта
          63  миллиметра
          Высота продукта
          92  миллиметра
          Ширина продукта
          172  миллиметра
          Глубина упаковки
          82  миллиметра
          Высота упаковки
          105  миллиметра
          Тип упаковки
          D-бокс
          Ширина упаковки
          245  миллиметра

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Инструкция по эксплуатации
        • Краткое руководство пользователя
        • Адаптер перем./пост. тока
        • Гарантийный сертификат

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