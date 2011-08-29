Другие продукты в комплекте
- Инструкция по эксплуатации
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер перем./пост. тока
- Гарантийный сертификат
Ключевые слова для поиска
В корзине на данный момент нет товаров.
Радиочасы
Итого:
Большой монохромный дисплей высокой яркости отображает время, информацию о радиостанции и уровень сигнала DAB. Вы можете настраивать яркость дисплея или выбрать режим автоматической яркости. При ярком дневном свете вы сможете увидеть, что написано на экране, а ночью подсветка дисплея будет менее яркой, чтобы не нарушать ваш сон.
Функция "Мягкое пробуждение" — это нарастающий уровень громкости сигнала для более естественного пробуждения. Вы можете выбрать сигнал будильника или любимую радиостанцию.
От потокового воспроизведения музыки до последних новостей — это цифровое радио откроет вам дверь в мир качественного звука. Тюнер DAB+ обеспечит стабильный прием сигнала; также вы сможете можете задать до 20 предустановок для любимых радиостанций. Нажмите кнопку динамического усиления НЧ, чтобы сделать низкие частоты более яркими на любой громкости.
Тюнер/прием/передача
Звук
Комфорт
Питание
Аксессуары
Размеры