Большой и яркий монохромный дисплей

Большой монохромный дисплей высокой яркости отображает время, информацию о радиостанции и уровень сигнала DAB. Вы можете настраивать яркость дисплея или выбрать режим автоматической яркости. При ярком дневном свете вы сможете увидеть, что написано на экране, а ночью подсветка дисплея будет менее яркой, чтобы не нарушать ваш сон.