Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились
Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились
Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.
Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились
Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились
Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.
Магнитолы
Итого:
АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.
Высококачественный встроенный конденсаторный микрофон гарантирует отличное качество записи звука
Звук
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Подключения
Размеры
Питание