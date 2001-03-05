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Магнитолы

AQ6345/00
Общая оценка / 5
  • Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились
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    Магнитолы

    AQ6345/00
    Общая оценка / 5

    Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились

    Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитолы

    Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились

    Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.

    Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились

    Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Магнитолы

    Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились

    Записывайте свои мысли на кассету с помощью этого удобного карманного электронного блокнота.

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      Магнитолы

      Магнитолы

      Итого:

      Записывайте свои мысли, где бы вы ни находились

      Встроенная АС позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      Встроенная АС позволяет слушать музыку без наушников в хорошем качестве

      АС обеспечивает хорошее качество звука и расширяет возможности прослушивания.

      Встроенный плоский микрофон обеспечивает отличное качество записи звука

      Высококачественный встроенный конденсаторный микрофон гарантирует отличное качество записи звука

      • Звук

        Выходная мощность (среднеквадр.)
        150 мВт
        Улучшение звука
        Шумоподавление
        Звуковая система
        Стерео
        Регулятор громкости
        поворотный

      • Аудиовоспроизведение

        Технология кассетной деки
        Механическая
        Режимы воспроизведения кассеты
        • Поиск вперед
        • Перемотка вперед/назад
        • Полный автостоп
        • Кнопка паузы
        • Счетчик расхода ленты
        Количество дек
        1

      • Аудиозапись

        Носители записи
        Аудиокассета

      • Подключения

        Вход постоянного тока
        3 В
        Наушники
        3,5 мм

      • Размеры

        Глубина продукта
        34  мм
        Высота продукта
        112  мм
        Ширина продукта
        91  мм
        Вес продукта
        0,24  кг

      • Питание

        Тип элемента питания
        • AA
        • R6
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        2

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