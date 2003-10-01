Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.
Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Изящный дизайн, отличные характеристики НЧ
Высокопроизводительный кассетный стереоплейер с функцией динамического усиления НЧ. Слушайте ваши кассеты через прилагаемые высококачественные наушники.
Портативный кассетный плеер
Итого:
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Звук
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Подключения
Аксессуары
Размеры
Питание