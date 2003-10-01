Маленький размер, большое значение
Изящный, компактный плейер с высококачественной отделкой. Прием FM-стереопрограмм и AM-программ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленький размер, большое значение
Изящный, компактный плейер с высококачественной отделкой. Прием FM-стереопрограмм и AM-программ.
Маленький размер, большое значение
Изящный, компактный плейер с высококачественной отделкой. Прием FM-стереопрограмм и AM-программ.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Маленький размер, большое значение
Изящный, компактный плейер с высококачественной отделкой. Прием FM-стереопрограмм и AM-программ.
Портативный кассетный плеер
Итого:
Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.
Звук
Аудиовоспроизведение
Аудиозапись
Тюнер/прием/передача
Подключения
Аксессуары
Размеры
Питание