КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
  • Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Q-Line

BDL3230QL/11

Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов
Экологичное решение для демонстрации невероятно четкого изображения. Благодаря высокой надежности и производительности, а также низкому энергопотреблению вам гарантировано бескомпромиссное качество при выполнении любых проектов.
Посмотреть все преимущества

благодаря безупречному качеству изображения

Выгодное решение для демонстрации рекламных материалов

  • 32"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

Управляйте сетью удаленно с помощью SmartControl

SmartControl позволяет удаленно управлять сетью дисплеев через RJ45 и RS232C. Вы можете легко изменять все настройки для дисплеев, в том числе настройки разрешения, яркости и контрастности изображения, а также копировать настройки для всей сети.

Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью HTML5

Подключайтесь и управляйте контентом через облачное хранилище с помощью встроенного браузера HTML5. Организуйте рекламный контент в режиме онлайн и подключитесь к нему через дисплей или всю настроенную сеть. Просто подключитесь к сети с помощью интернет-кабеля RJ45 и установите соединение с дисплеем через соответствующий URL-адрес. Теперь можно приступать к работе с облачным контентом.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.