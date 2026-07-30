КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей
  • Лучший рекламный дисплей

Больше не доступен

BrillianceРекламный дисплей

BDL4230E/00

Лучший рекламный дисплей
Этот 107 см (42") ЖК-монитор, управляемый по сети, сэкономит ваши средства. Эта модель, созданная как для работы в сети, так и для эксплуатации в качестве монитора общего использования, оснащена многочисленными функциями, отвечающими самым взыскательным требованиям.
Посмотреть все преимущества

для использования в помещении

Лучший рекламный дисплей

  • 107 см (42")

  • Full-HD

ЖК-дисплей Full HD 1920x1080р

Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.

SmartPower для экономии электроэнергии

SmartPower для экономии электроэнергии

Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

Яркость автоматически настраивается с учетом окружающих внешних условий

Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.