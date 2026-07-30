Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BDL4230E/00
107 см (42")
Full-HD
Этот дисплей имеет разрешение, определяемое как Full HD. Благодаря современной технологии ЖКД имеет разрешение высокой четкости 1920Х1080р и обеспечивает изображение самого лучшего качества для сигналов высокой четкости на входе до 1080 строк. Технология создает великолепное изображение с прогрессивной разверткой без мерцания с оптимальной яркостью и прекрасными цветами. Живое и четкое изображение обеспечивает прекрасное восприятие при просмотре.
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Настройка параметров дисплея в соответствии с уровнем освещенности без вмешательства пользователя.
Отзывы