Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
- Кабель RS232
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Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах
Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря прямой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах
Дисплей D-Line
Цена магазина Philips
Итого:
Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.
Простая отправка и потоковая передача контента с мобильных устройств или из медиаплеера прямо на дисплей любого медиаустройства с поддержкой DLNA. Подключите каждое из устройств с помощью Ethernet-кабеля и управляйте контентом в режиме реального времени по локальной сети. Просто подключите дисплей и начните передачу контента.
Воспроизводите медиафайлы через порт USB. Просто подключите накопитель USB и создавайте свой рекламный контент и транслируйте его там, где вам удобно. Благодаря широкому набору поддерживаемых медиаформатов этот мощный медиаплеер обеспечивает великолепное качество изображения и отличается универсальностью.
Вы можете с легкостью составить расписание для показа контента, чтобы ваши зрители смогли вовремя получить всю необходимую информацию. Комбинируйте и управляйте контентом, поступающим через разные источники сигнала — USB, VGA, DVI и HDMI. Для этого нужно лишь создать один или несколько списков воспроизведения и воспользоваться функцией расписания, которая позволяет управлять показом контента 24 часа в день, 7 дней в неделю.
Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.
Снижение количества электроэнергии, необходимого для работы устройства.
Изображение/дисплей
Поддерживаемое разрешение дисплея
Подключения
Функции управления
Размеры
Условия эксплуатации
Питание
Звук
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее