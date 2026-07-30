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Больше не доступен
BDL4252EL/00
42"
Боковая светодиодная подсветка
Full-HD
Интерфейс OPS
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.
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