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    Дисплей E-Line

    BDL4252EL/00
    Общая оценка / 5
    • Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном
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      Дисплей E-Line

      BDL4252EL/00
      Общая оценка / 5

      Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

      Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

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      Дисплей E-Line

      Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

      Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

      Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

      Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

      К сожалению, этот продукт больше не доступен

      Найти похожие продукты

      Дисплей E-Line

      Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

      Максимально эффективная подача контента при снижении совокупной стоимости владения — просто и очень стильно. Благодаря боковой светодиодной LED-подсветке этот дисплей с диагональю 42" обеспечивает великолепное качество изображения Full HD при низком потреблении электроэнергии. Узнать обо всех преимуществах

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        Дисплей E-Line

        Цена магазина Philips

        Итого:

        Демонстрируйте ваш рекламный контент на стильном

        тонком LED-дисплее

        • 42"
        • Боковая светодиодная подсветка
        • Full-HD
        • Интерфейс OPS
        SmartPower для экономии электроэнергии

        SmartPower для экономии электроэнергии

        Интенсивность подсветки может регулироваться и предустанавливаться системой, которая снижает энергопотребление на 50%, что существенно сказывается на расходах.

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        Благодаря функции отказоустойчивости ваш контент будет всегда под защитой

        При использовании контента в рекламных целях необходимо быть уверенным в его постоянной доступности. Даже если проблемы с воспроизведением кажутся маловероятными, стоит воспользоваться функцией отказоустойчивости. Она обеспечивает постоянную защиту контента в режиме 24/7 и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера. Функция отказоустойчивости запускается автоматически при сбое в работе основного источника входного сигнала. Просто выберите основной источник входного сигнала и установите подключение для системы отказоустойчивости. Теперь вы можете быть уверены, что ваш контент надежно защищен.

        Создан для круглосуточной работы

        Создан для круглосуточной работы

        Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.

        Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

        Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

        Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

        В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

        Пакет ПО Smart Control

        Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

        Интерфейс OPS (Open Pluggable Specification)

        Интерфейс OPS, разработанный для видеоустройств высокой четкости, предназначен для зарядки или обновления простых детских игр медиаплеера. Просто подключите медиаплеер к дисплею — вот и все! Не важно, используется ли медиаплеер начального, среднего или высокого уровня, интерфейс OPS полностью совместим с ним и обеспечивает более низкие показатели TCO в течение более длительного периода.

        Специальная подставка на задней панели для установки ПК

        При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.

        Передача через ИК-канал

        Вы можете контролировать все рекламные дисплеи в вашей сети с помощью одного пульта ДУ через главный дисплей. Это просто и удобно! При использовании пульта ДУ вам не придется беспокоиться о настройке конфигурации других дисплеев.

        Работа в портретном положении

        Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.

        Улучшенная функция увеличения поддерживает используемую ячеечную матрицу

        Встроенная функция увеличения обеспечивает простое применение функции видеостены без использования дорогого дополнительного оборудования. Использование различных конфигураций и создание невероятной видеостены — нет ничего проще.

        Множество функций. Один провод

        Один кабель HDMI позволяет полностью управлять дисплеем, передавая как все оперативные команды, так и видеосигнал. Такая уникальная функция значительно упрощает и повышает удобство эксплуатации и обслуживания дисплея. Благодаря командам управления бытовой электроникой (CEC) поиск важной информации о дисплее превращается в простую детскую забаву.

        Технические характеристики

        • Изображение/дисплей

          Диагональ экрана (в дюймах)
          42,02  дюйма
          Размер экрана по диагонали (метрич.)
          106,73  см
          Разрешение панели
          1920 x 1080р
          Оптимальное разрешение
          1920 x 1080 при 60 Гц
          Яркость
          450  кд/м²
          Коэфф. контрастности (типич.)
          1300:1
          Динамическая контрастность
          500 000:1
          Формат изображения
          16:9
          Время отклика (типич.)
          12  мс
          Шаг пикселей
          0,4845 x 0,4845 мм
          Цвета дисплея
          1,07 млрд. цветов
          Обработка поверхности
          Антибликовое покрытие
          Угол просмотра (по горизонтали)
          178  градусов
          Угол просмотра (по вертикали)
          178  градусов
          Улучшение изображения
          • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
          • 3D гребенчатый фильтр
          • Компенсация движ., деинтерлейсинг
          • 3D MA деинтерлейсинг
          • Динамическое повышение контрастности

        • Подключения

          ПК
          • RJ45
          • Вход VGA D-Sub 15HD
          • RS232 D-Sub9
          • Выход RS232 D-sub9
          • 3,5 мм аудиовход для ПК x1
          • Выход VGA (через DVI-I)
          А/В вход
          • DVI-D x1
          • Компонентный (BNC) x1
          • Композитный (BNC) x1
          Другие подключения
          • OPS
          • DisplayPort
          • DVI-выход
          • HDMI
          • AC-выход
          • ИК-выход
          • Разъем для внешнего динамика
          А/В выход
          Аудиовход (Л/П) x1

        • Поддерживаемое разрешение дисплея

          Компьютерные форматы
          • 1920 x 1200, 60 Гц
          • 1920 x 1080, 60 Гц
          • 1600 x 1200, 60 Гц
          • 1440 x 900, 60 Гц
          • 1366 x 768, 60 Гц
          • 1360 x 768, 60 Гц
          • 1280 x 1024, 60 Гц
          • 1280 x 800, 60 Гц
          • 1280 x 768, 60 Гц
          • 1024 x 768, 60 Гц
          • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
          • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
          Видеоформаты
          • 480i, 60 Гц
          • 480p, 60 Гц
          • 576p, 50 Гц
          • 576i, 50 Гц
          • 720p, 50, 60 Гц
          • 1080i; 50, 60 Гц
          • 1080p, 50, 60 Гц

        • Размеры

          Ширина устройства
          965,8  мм
          Высота устройства
          558,8  мм
          Глубина устройства
          69  мм
          Ширина рамки
          15,8 мм
          Вес продукта
          18,3  кг
          Крепление VESA
          400 x 200 мм, 200 x 200 мм
          Крепление для специальной подставки
          100 x 100 мм, 100 x 200 мм

        • Функции управления

          Сквозной канал сигнала
          • DVI
          • RS232
          • VGA
          Возможность сетевого управления
          • RJ45
          • RS232
          • HDMI (один провод)
          Размещение
          • Ландшафтный
          • Портретная
          Изображение в изображении
          • PBP
          • PIP
          • POP
          Энергосберегающие функции
          Smart Power
          Простая установка
          • Выход AC
          • Специальная подставка
          Управление с клавиатуры
          • Скрытое
          • Блокируемый
          Другие удобства
          Ручки для переноски
          Упаковка
          Коробка для многократного использования
          Ячеечная матрица
          До 5 x 5

        • Питание

          Электропитание
          100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
          Потребление (в режиме работы)
          81,98 Вт (метод проверки EnergyStar 6.0)
          Энергопотребление в режиме ожидания
          <0,5 Вт

        • Звук

          Встроенные АС
          Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

        • Условия эксплуатации

          Диапазон температур (эксплуатация)
          0–40  °C
          Диапазон температур (хранение)
          от -20 до 60  °C
          Относительная влажность
          20–80  %
          Высота
          0–3000 м
          Среднее время между отказами
          50 000  часов

        • Аксессуары

          Входящие в комплект аксессуары
          • Пульт ДУ
          • Батарейки для пульта ДУ
          • Шнур питания сети переменного тока
          • Кабель VGA
          • Руководство пользователя на CD-ROM
          • Краткое руководство
          Подставка
          BM05462 (дополнительно)

        • Прочее

          Языки экранных меню
          • Английский
          • Французский
          • Немецкий
          • Испанский
          • Польский
          • Турецкий
          • Русский
          • Упрощенный китайский
          • Итальянский
          Подтвержденное соответствие нормативам
          • CE
          • FCC класс B
          • UL/cUL
          • CCC
          • C-Tick
          • RoHS
          • GOST
          Гарантия
          Гарантия на 3 года

        Что входит в комплект?

        Другие продукты в комплекте

        • Пульт ДУ
        • Батарейки для пульта ДУ
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Кабель VGA
        • Руководство пользователя на CD-ROM
        • Краткое руководство

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