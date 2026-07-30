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  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном
  • Демонстрируйте рекламный контент на стильном

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей V-Line

BDL4671VL/00

Демонстрируйте рекламный контент на стильном
Оцените сочетание невероятного качества изображения и высокой производительности. Вы можете быть уверены: ваш рекламный контент привлечет еще больше внимания.
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высокопроизводительном дисплее

Демонстрируйте рекламный контент на стильном

  • 46"

  • Боковая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 700 кд/м²

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Высокая яркость для более четкого изображения

Наслаждайтесь более четким изображением в местах с более ярким окружающим освещением благодаря панели 700 нит. Ваша аудитория получит необычайные впечатления от просмотра и оценит лучшее качество изображения в местах, удаленных от прямого солнечного света, и все же более светлых по сравнению с обычными.

Пакет ПО Smart Control

Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.

Технические характеристики

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