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Больше не доступен
BDL4676XL/00
46"
Прямая светодиодная подсветка
Full-HD
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.
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