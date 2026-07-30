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  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL4676XL/00

Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
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благодаря этому светодиодному LED-дисплею без рамки

Создавайте потрясающие видеостены

  • 46"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Дизайн без рамки для создания потрясающих видеостен

Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.

Улучшенная настройка цвета

Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.

Технические характеристики

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