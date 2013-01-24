Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Шнур питания сети переменного тока
- Кабель VGA
- Руководство пользователя на CD-ROM
- Краткое руководство
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Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Создавайте потрясающие видеостены
Оцените нашу линейку дисплеев, предназначенных для создания потрясающих видеостен. Благодаря дизайну без рамки и превосходному качеству изображения Full HD вы получите незабываемые впечатления от просмотра. Узнать обо всех преимуществах
Дисплей Video Wall
Итого:
Бизнес не засыпает ни на минуту, именно поэтому мы создали рекламные дисплеи, которые могут работать 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Высококачественные компоненты гарантируют безотказную круглосуточную работу моделей этой серии.
Создайте цифровую видеостену из 150 дисплеев в конфигурации 15 x 10 с помощью шлейфового соединения DVI. Просто подключите DVI-выход одного дисплея к DVI-входу другого и получите невероятные впечатления от просмотра.
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Великолепные видеостены из экранов без рамки. Вы можете подключить до 15 x 10 экранов, а благодаря наименьшим на сегодня зазорам между экранами изображение будет выглядеть цельным. Вы получите незабываемые впечатления от просмотра.
Разработанное Philips средство улучшенной настройки цвета гарантирует соответствие цветов на всех установленных дисплеях в сети. Оно автоматически настраивает все рекламные дисплеи, обеспечивая максимально точное соответствие цветов, благодаря чему у зрителей остаются незабываемые визуальные впечатления.
При размещении рекламных панелей в большинстве случаев используются профессиональные компьютеры. Для их установки часто требуется значительно увеличивать глубину размещения монитора и прокладывать множество проводов. Поэтому для данной модели дисплея на задней панели предусмотрена специальная подставка, которая подойдет для установки большинства моделей профессиональных компьютеров небольшого размера. Система размещения кабелей позволяет аккуратно расположить провода.
Управляйте всеми рекламными дисплеями в сети с помощью мощного ПО, которое позволяет централизованно изменять настройки дисплея через разъем RJ45 или RS232. Smart Control позволяет настроить видеовход, изменить настройки цвета, указать идентификатор дисплея при создании видеостен и даже определить состояние каждого дисплея, обеспечивая все необходимые функции для управления дисплеями из одного центрального местоположения.
Вы можете контролировать все рекламные дисплеи в вашей сети с помощью одного пульта ДУ через главный дисплей. Это просто и удобно! При использовании пульта ДУ вам не придется беспокоиться о настройке конфигурации других дисплеев.
Этот дисплей также можно надежно и безопасно установить в портретное положение.
Оцените кристально чистое изображение благодаря интерфейсу DisplayPort с широкополосной передачей графики. Помимо передачи видео высокой четкости, интерфейс DisplayPort также выполняет передачу аудио, устраняя необходимость в дополнительных кабелях.
Удобное управление дисплеем через порт LAN (RJ45). Разъем RJ45 позволяет настроить каждый дисплей отдельно или просмотреть состояние каждого из них быстро и без лишних операций.
Изображение/дисплей
Подключения
Размеры
Питание
Условия эксплуатации
Поддерживаемое разрешение дисплея
Комфорт
Звук
Аксессуары
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