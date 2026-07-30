Бесплатная доставка и возврат
Расширенная гарантия 3 года
Больше не доступен
BDL5586XH/00
55"
Прямая светодиодная подсветка
Full-HD
800 кд/м²
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.
Панели 800 нит обеспечивают четкое изображение в условиях яркого освещения. В местах, где нет прямых солнечных лучей, но уровень освещенности все же выше обычного, качество изображения по-прежнему будет высоким и, несомненно, порадует вашу аудиторию.
Отзывы