КаталогПоддержка
uk/ru

Скидка -10% за подписку*

Бесплатная доставка и возврат

Расширенная гарантия 3 года

  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены
  • Создавайте потрясающие видеостены

Больше не доступен

Signage SolutionsДисплей Video Wall

BDL5586XH/00

Создавайте потрясающие видеостены
Создавайте потрясающие видеостены с помощью дисплеев с ультратонкими рамками. Демонстрируйте свой рекламный контент на наших дисплеях — поразите аудиторию стильным решением.
Посмотреть все преимущества

благодаря дисплею с ультратонкой рамкой

Создавайте потрясающие видеостены

  • 55"

  • Прямая светодиодная подсветка

  • Full-HD

  • 800 кд/м²

Технология Full HD LED для великолепного качества изображения

Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.

Технология IPS с широким углом обзора для точной передачи цветов и изображений

В IPS-дисплеях от Philips используется передовая технология, обеспечивающая широкий угол обзора 178/178 градусов для просмотра практически под любым углом — даже в портретном режиме! IPS-дисплеи обеспечивают значительно более высокую четкость изображения и яркие цвета, что особенно важно, если вы пользуетесь профессиональными приложениями для создания видеостен и приложениями из панели меню, требующими четкой цветопередачи и стабильной яркости.

Высокая яркость для более четкого изображения

Панели 800 нит обеспечивают четкое изображение в условиях яркого освещения. В местах, где нет прямых солнечных лучей, но уровень освещенности все же выше обычного, качество изображения по-прежнему будет высоким и, несомненно, порадует вашу аудиторию.

Технические характеристики

Получите поддержку по этому продукту

Часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, сведения по безопасности и советы

Отзывы

Подписывайтесь и получите -10% дополнительную скидку на Philips.ua*

    Заполнив форму, вы соглашаетесь с обработкой и хранением ваших персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», а также согласие на получение email-рассылки с рекламно-информационными сообщениями относительно продуктов Philips. Вы можете отменить подписку в любой момент. *Промокод на скидку действует в официальном интернет-магазине Philips.ua и будет отправлен на указанный электронный адрес вместе с условиями использования при первой регистрации.