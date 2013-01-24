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Bodygroom series 3000

Водонепроницаемый триммер для тела

BG3010/15
Общая оценка / 5
  • Идеальная гладкость Идеальная гладкость Идеальная гладкость
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    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

    BG3010/15
    Общая оценка / 5

    Идеальная гладкость

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

    Идеальная гладкость

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

    Идеальная гладкость

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

    Bodygroom series 3000 Водонепроницаемый триммер для тела

    Идеальная гладкость

    Приборы Series 3000 разработаны для эффективной борьбы с нежелательными волосами и заботы о коже. Безопасная бритва обеспечивает превосходное скольжение, а гребень 3 мм — точное подравнивание. Узнать обо всех преимуществах

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      Идеальная гладкость

      Создано для защиты самых чувствительных участков кожи

      • Безопасная бритва
      • 1 съемный гребень, 3 мм
      • 8ч. зарядки — 50 мин. автономной работы
      Безопасное бритье и подравнивание всех участков

      Безопасное бритье и подравнивание всех участков

      Безопасное и комфортное бритье в области подмышек, груди, живота, плеч, паха и ног. Система комфортного скольжения захватывает и срезает волоски разной длины без использования дополнительных приборов и контакта с острыми лезвиями.

      Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

      Закругленные кончики и гипоаллергенная сетка для комфорта кожи

      Бритвенная головка оснащена запатентованными закругленными кончиками и гипоаллергенной сеткой для комфорта кожи во время бритья. Двусторонние триммеры подравнивают более длинные волоски, которые затем сбриваются с помощью сетки для максимально точного результата.

      В комплекте 1 гребень для подравнивания (3 мм)

      В комплекте 1 гребень для подравнивания (3 мм)

      В комплекте имеется 1 гребень для подравнивания до 3 мм. Чтобы подровнять волоски до фиксированной длины 3 мм, установите гребень на бритвенную систему. Для подравнивания до минимальной длины бритвенную систему можно использовать без гребня. Для густых волос рекомендуется предварительное подравнивание с помощью гребня.

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      Мощный аккумулятор обеспечивает 50 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов для обработки всего тела. Индикатор указывает на статус аккумулятора, оповещая о низком или высоком уровне заряда.

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Удобная очистка и простое использование в обычных условиях или в душе

      Комфортное использование и точный результат как в душе, так и в обычных условиях. Благодаря полной водонепроницаемости триммер для тела после использования можно просто промыть водой. Длинные волосы рекомендуется подравнивать сухими.

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Эргономичный дизайн для максимальной точности движений

      Прорезиненное покрытие не скользит даже при намокании, обеспечивая точность движений как в душе, так и в обычных условиях.

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Гарантия 2 года, напряжение разных стандартов, не требует смазки

      Все наши приборы по уходу за собой созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, они поддерживают напряжение разных стандартов и не требуют смазки.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        32  миллиметра
        Режущий элемент
        Сетка и двусторонний триммер
        Комфорт для кожи
        • Система комфортного скольжения
        • Комфортная обработка чувствительных участков

      • Создайте свой стиль

        Количество установок длины
        1 фиксированная установка длины

      • Аксессуары

        Гребень
        1 гребень для тела (3 мм)

      • Питание

        Время работы
        50 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор

      • Удобство использования

        Использование на сухой и влажной коже
        • Можно промывать под водой
        • Водонепроницаемость и простая очистка
        Безопасные настройки длины
        Да
        При работе
        Питание от аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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