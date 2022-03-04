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    3000 Series

    Фен-щетка

    BHA301/00
    Общая оценка / 5
    • Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины Простая укладка волос любой длины
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      3000 Series Фен-щетка

      BHA301/00
      Общая оценка / 5

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен-щетка

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен-щетка

      Простая укладка волос любой длины

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips Essential позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах. 3 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен-щетка

        Итого:

        Простая укладка волос любой длины

        • 3 насадки
        • Керамическое покрытие с аргановым маслом
        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Оцените удобство настройки с 3 режимами нагрева и 2 режимами скорости. Выбирайте между низкой и высокой скоростью работы с 3 режимами: холодный, бережный и высокий нагрев. Гибкость настройки обеспечивает мощный воздухопоток и бережный температурный режим для достижения желаемых результатов укладки.

        Холодный обдув для бережной сушки

        Холодный обдув для бережной сушки

        В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

        ThermoBrush 22 мм для простого создания локонов

        Щетка ThermoBrush имеет малый диаметр 22 мм. Ширина отверстия делает ее идеальным решением для укладки и создания локонов.

        Щетка с аргановым маслом

        Этот фен-щетка оснащен керамическими щетками с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

        • Удобство использования

          Длина шнура
          1,8 м
          Напряжение
          220–240 В
          Петелька для подвешивания
          Да
          Мощность в ваттах
          800 Вт
          Шнур на шарнире
          Да
          Количество настроек температуры
          3 режима нагрева и 2 режима скорости

        • Аксессуары

          ThermoBrush 22 мм
          Для простого создания локонов
          Насадка-концентратор
          Для направленного воздушного потока
          Круглая щетка 38 мм
          Для выпрямления и создания волн

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного воздействия

          Бережный температурный режим
          Да

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