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    3000 Series

    Фен-щетка

    BHA310/00
    Общая оценка / 5
    • Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации Разнообразные укладки с системой ионизации
      -{discount-value}

      3000 Series Фен-щетка

      BHA310/00
      Общая оценка / 5

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен-щетка

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Series Фен-щетка

      Разнообразные укладки с системой ионизации

      Одновременная сушка и укладка — фен-щетка Philips 3000 позволяет создавать красивые укладки и заботится о ваших волосах, в то время как система ионизации делает их более шелковистыми. 4 насадки подходят как для длинных, так и для коротких волос, чтобы вы могли оценить все преимущества простой укладки. Узнать обо всех преимуществах

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        3000 Series

        3000 Series

        Фен-щетка

        - {discount-value}

        Итого:

        Разнообразные укладки с системой ионизации

        • 4 насадки
        • Ионизация
        • Керамическое покрытие с аргановым маслом
        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Мощность 800 Вт для идеальной укладки

        Фен-щетка мощностью 800 Вт для бережной сушки и укладки. Превосходный результат каждый день.

        Щетка с аргановым маслом

        Щетка с аргановым маслом

        Этот фен-щетка оснащен керамическими щетками с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Настройка Care для защиты волос во время сушки и укладки

        Режим Care обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

        Система ионизации обеспечивает сушку волос с антистатическим эффектом. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, придавая волосам блеск и глянец. В результате волосы становятся прямыми, гладкими и шелковистыми.

        Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

        Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками для создания локонов

        Круглая щетка 30 мм с убирающимися зубчиками создана для упрощения процесса укладки. Поверните кончик насадки и легко выньте ее из волос для получения четко очерченных волн.

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Три удобных регулируемых режима температуры и скорости

        Скорость и температуру можно легко регулировать для достижения задуманного результата. Три режима позволяют подобрать необходимые настройки для создания идеальной укладки.

        Холодный обдув для бережной сушки

        Холодный обдув для бережной сушки

        В режиме холодного обдува фен-щекта использует слабый нагрев для бережной сушки ваших волос. Особенно эффективен при сушке ломких, сухих или поврежденных волос.

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Круглая щетка 38 мм для выпрямления и создания волн

        Щетка имеет широкий диаметр 38 мм. Большой диаметр идеально подходит как для выпрямления волос, так и для создания волн.

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Узкая насадка-концентратор для направленного потока воздуха

        Используйте узкую насадку-концентратор для точной укладки и финальных штрихов с помощью направленного потока воздуха.

        Расческа для выпрямления для создания эффекта естественно прямых волос

        Инновационная насадка для выпрямления, прикрепленная к ручке, позволяет эффективно выпрямлять волосы

        • Удобство использования

          Петелька для подвешивания
          Да
          Напряжение
          220–240 В
          Длина шнура
          1,8 м
          Шнур на шарнире
          Да
          Мощность в ваттах
          800 Вт
          Количество настроек температуры
          3 режима нагрева и 2 скорости

        • Аксессуары

          Круглая щетка с убирающимися зубчиками
          Для создания локонов и волн без спутывания волос
          Насадка-концентратор
          Для направленного воздушного потока
          Насадка для выпрямления волос
          Для естественно прямых волос
          Круглая щетка 38 мм
          Для выпрямления и создания волн

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

        • Технологии бережного ухода

          Функция ионизации
          Да
          Бережный температурный режим
          Да

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