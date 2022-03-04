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    7000 Series

    Фен-щетка

    BHA735/00
    Общая оценка / 5
    • Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
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      7000 Series Фен-щетка

      BHA735/00
      Общая оценка / 5

      Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

      Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Фен-щетка

      Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

      Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах

      Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

      Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах

      7000 Series Фен-щетка

      Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

      Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах

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        7000 Series

        7000 Series

        Фен-щетка

        Итого:

        Разнообразные укладки и невероятный блеск волос

        Вращающаяся фен-щетка Philips Volumebrush c четырьмя насадками

        • Вращающаяся фен-щетка Volumebrush
        • Ионизация и турмалиновое покрытие
        • 4 насадки
        Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

        Гладкие и блестящие волосы благодаря системе ионизации

        Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.

        Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

        Турмалиновое керамическое покрытие придает блеск вашим волосам

        Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.

        Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

        Мощность 1000 Вт для великолепных результатов

        Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.

        Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

        Круглая щетка 50 мм придает волосам дополнительный объем и естественный вид

        Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

        Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

        Щетка 30 мм с втягиваемой щетиной для укладки без спутываний

        Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.

        Щетки вращаются в двух направлениях

        Щетки вращаются в двух направлениях

        Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.

        Круглая щетка 30 мм и 38 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

        Круглая щетка 30 мм и 38 мм для разнообразных укладок и бережного ухода

        Термощетка диаметром 30 мм и 38 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.

        Настройка Care+ для защиты волос во время сушки и укладки

        Настройка Care+ для защиты волос во время сушки и укладки

        Режим Care+ обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.

        Термощетка для гладких и сияющих волос

        Термощетка для гладких и сияющих волос

        Щетинки термощеток 50, 38 и 30 мм частично выполнены из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.

        • Особенности

          Длина шнура
          1,8  m
          Напряжение
          220–240  V
          Цвет/отделка
          Жемчужно-персиковый металлик и элегантный розовый металлик
          Мощность в ваттах
          1000  W
          Петелька для подвешивания
          Да
          Шнур на шарнире
          Да
          Ионизация
          Да
          Режим вращения
          2 скорости вращения
          Настройки
          • Режимы нагрева: 3
          • Режимы скорости: 2
          Турмалиновое керамическое покрытие
          Да

        • Аксессуары

          Круглая щетка с убирающимися зубчиками
          30 мм
          Щетка из натуральной смешанной щетины
          50 мм, 38 мм, 30 мм
          Насадка для щетки
          для круглой щетки 50, 38 и 30 мм

        • Обслуживание

          Гарантия 2 года
          Да

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