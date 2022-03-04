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Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах
Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разнообразные укладки и невероятный блеск волос
Фен-щетка Volumebrush позволяет создавать разнообразные укладки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос. Три вращающиеся щетки с щетинками из натуральной щетины добавляют объема и открывают доступ к разным стилям укладки, а щетка со втягивающимися зубчиками подходит для создания локонов. Узнать обо всех преимуществах
Фен-щетка
Итого:
Система ионизации высушивает волосы, не электризуя их. Отрицательно заряженные ионы уменьшают спутывание, способствуя закрытию волосяных чешуек, и усиливают блеск и сияние волос. Результат — блестящие и гладкие волосы, сияющие красотой.
Уникальное турмалиновое керамическое покрытие защищает волосы во время укладки. Равномерное распределение тепла исключает появление точек перегрева и делает волосы более блестящими.
Фен-щетка мощностью 1000 Вт создает воздушный поток оптимальной силы и при этом бережно обращается с волосами. Великолепная укладка день за днем.
Термощетка диаметром 50 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.
Используйте щетку 30 мм для создания волн и придания волосам блеска и гладкости. Втягиваемая щетина предотвращает спутывание во время укладки.
Щетка вращается в разных направлениях, облегчая процесс укладки и создания разнообразных причесок.
Термощетка диаметром 30 мм и 38 мм придает объем и блеск. Используйте ее на слегка влажных волосах, и вашу укладку будет не отличить от салонной.
Режим Care+ обеспечивает оптимальную температуру сушки и предотвращает перегрев. Сила воздушного потока и скорость сушки не меняются, но укладка выполняется при постоянной температуре, оптимальной для волос.
Щетинки термощеток 50, 38 и 30 мм частично выполнены из натуральной щетины. Смешанные щетинки облегчают расчесывание, сокращают электризацию и спутывание и при этом усиливают блеск.
Особенности
Аксессуары
Обслуживание
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