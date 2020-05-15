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Больше не доступен
DryCare Essential
Система ионизации
Новый дизайн лопастей мотора позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена мощностью 2100 Вт (сушка приблизительно 5 г/мин), но потребление энергии составляет всего 1600 Вт. Экономия энергии — 23 %.*
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Функция равномерного распределения тепла предусматривает использование специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре — даже когда фен работает в высокотемпературном режиме — и обеспечивает равномерную сушку. Максимальная защита от перегрева, здоровье и блеск волос.
4.8
из 5
38
Отзывы
95%
рекомендуют этот продукт
Alex232323232323
15/05/2020
Україна
Отличный фен
Любимый бренд. Которому доверяю более 10лет. Цена качество
Плюсы
Качество
Минусы
Нету
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Nata
01/04/2019
Україна
Функционален, удобен, прост,надежен.
К выбору любой техники подхожу тщательно, смотрю обзоры, читаю отзывы, присматриваюсь к параметрами. В связи с поломкой фена стал вопрос о выборе нового для домашнего использования. Бренду Philips доверяю давно, т.к. есть в обиходе и другая техника этого бренда, сложно было выбрать модель при таком разнообразии. Хотелось чтобы было соотношение цена-качество на высшем уровне. Остановилась именно на этой модели. Во-первых, низкое энергопотребление 1600 Вт, хотя ощущение, что больше 2000, во-вторых, использование системы ионизации, не знаю всех тонкостей ее работы, но эффект впечатляет - волосы «живые», блестящие и не электризуются. Немаловажно - это защита от перегрева, нет ощущения, что волосы сейчас расплавятся вместе с феном, вдобавок - три настройки температуры и два режима скорости, хотя в основном пользуюсь одним, так как всегда нужно побыстрее. Есть в комплекте насадка, шнур достаточной длины. А если еще добавить легкость и удобную форму, то можно однозначно сказать, что не разочаровалась в своем выборе ни на минуту.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Narite
06/09/2017
Україна
Этот продукт прослужит очень долго
Данный фен очень удобный в использовании, мощный. Он не перегревается. Я ставлю все 5 этому продукту ибо пока недостатков в нем я не вижу.
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Да, я рекомендую этот продукт
Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии
Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки.
по сравнению с феном Philips 2100 Вт (HP8230, IEC61855)