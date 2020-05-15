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  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
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  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
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  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

Больше не доступен

DryCare EssentialФен с низким потреблением энергии

BHD029/00

4.8
| (38) Отзывы | 95% рекомендуют этот продукт
Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
Фен Philips DryCare Essential оснащен инновационным вентилятором: он позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена 2100 Вт, но потребление энергии составляет всего 1600 Вт.*
Посмотреть все преимущества

Помогает сохранять до 95% влаги в волосах1

Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

  • DryCare Essential

  • Система ионизации

Потребление энергии — всего 1600 Вт, результат — как при использовании фена 2100 Вт

Потребление энергии — всего 1600 Вт, результат — как при использовании фена 2100 Вт

Новый дизайн лопастей мотора позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена мощностью 2100 Вт (сушка приблизительно 5 г/мин), но потребление энергии составляет всего 1600 Вт. Экономия энергии — 23 %.*

Система ионизации для гладких блестящих волос

Система ионизации для гладких блестящих волос

Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

Защита от перегрева благодаря равномерному распределению тепла

Защита от перегрева благодаря равномерному распределению тепла

Функция равномерного распределения тепла предусматривает использование специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре — даже когда фен работает в высокотемпературном режиме — и обеспечивает равномерную сушку. Максимальная защита от перегрева, здоровье и блеск волос.

Технические характеристики

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Отзывы

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4.8

из 5

38

Отзывы

95%

рекомендуют этот продукт

3
2

15/05/2020

Україна

Україна

Отличный фен

Любимый бренд. Которому доверяю более 10лет. Цена качество

Плюсы

Качество

Минусы

Нету

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

01/04/2019

Україна

Україна

Функционален, удобен, прост,надежен.

К выбору любой техники подхожу тщательно, смотрю обзоры, читаю отзывы, присматриваюсь к параметрами. В связи с поломкой фена стал вопрос о выборе нового для домашнего использования. Бренду Philips доверяю давно, т.к. есть в обиходе и другая техника этого бренда, сложно было выбрать модель при таком разнообразии. Хотелось чтобы было соотношение цена-качество на высшем уровне. Остановилась именно на этой модели. Во-первых, низкое энергопотребление 1600 Вт, хотя ощущение, что больше 2000, во-вторых, использование системы ионизации, не знаю всех тонкостей ее работы, но эффект впечатляет - волосы «живые», блестящие и не электризуются. Немаловажно - это защита от перегрева, нет ощущения, что волосы сейчас расплавятся вместе с феном, вдобавок - три настройки температуры и два режима скорости, хотя в основном пользуюсь одним, так как всегда нужно побыстрее. Есть в комплекте насадка, шнур достаточной длины. А если еще добавить легкость и удобную форму, то можно однозначно сказать, что не разочаровалась в своем выборе ни на минуту.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

06/09/2017

Україна

Україна

Этот продукт прослужит очень долго

Данный фен очень удобный в использовании, мощный. Он не перегревается. Я ставлю все 5 этому продукту ибо пока недостатков в нем я не вижу.

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

Да, я рекомендую этот продукт

Этот отзыв про DryCare Essential BHD029/00 Фен с низким потреблением энергии

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      Примечания

      1. Протестировано в умеренном режиме после 5 минут сушки. 

      1. по сравнению с феном Philips 2100 Вт (HP8230, IEC61855)