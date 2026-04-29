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DryCare Advanced Фен
Больше не доступен
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BHD184/00
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Номер модели и серийный номер на стайлере для волос
Как работает функция холодного обдува на фене Philips?
Стайлер для волос Philips содержит асбест?
Можно ли обмотать шнур вокруг стайлера Philips после использования?
Функция ионизации на стайлере для волос Philips
Стайлер для волос Philips отключается во время работы
От стайлера для волос Philips исходит странный запах
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