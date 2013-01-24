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DryCare

Фен

BHD282/00
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    DryCare Фен

    BHD282/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Стильный, легкий и мощный прибор

    Фен Philips DryCare 2300 Вт обладает всеми необходимыми функциями: привлекательный дизайн фиолетового цвета, система ИОНИЗАЦИИ для придания волосам блеска, высокая мощность 2300 Вт для оптимального воздушного потока и легкая конструкция для удобного использования. Узнать обо всех преимуществах

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    DryCare Фен

    Стильный, легкий и мощный прибор

    Фен Philips DryCare 2300 Вт обладает всеми необходимыми функциями: привлекательный дизайн фиолетового цвета, система ИОНИЗАЦИИ для придания волосам блеска, высокая мощность 2300 Вт для оптимального воздушного потока и легкая конструкция для удобного использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Стильный, легкий и мощный прибор

      Универсальное решение для сушки волос

      • 2300 Вт
      • Мотор с питанием от постоянного тока
      Высокая мощность 2300 Вт для эффективной сушки

      Высокая мощность 2300 Вт для эффективной сушки

      Фен Philips DryCare обеспечивает оптимальную мощность 2300 Вт. Мощный поток воздуха 2300 Вт для отличной укладки.

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Фен Philips DryCare оснащен кнопкой ИОНИЗАЦИИ для блестящих, гладких волос без спутывания. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество, способствуют закрытию волосяных чешуек и улучшают общее состояние волос. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Холодный обдув для фиксации прически после сушки

      Холодный обдув для фиксации прически после сушки

      Фен Philips DryCare оснащен функцией холодного обдува, которая создает мощный поток холодного воздуха для фиксации укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Фен Philips DryCare оснащен функцией ThermoProtect, которая обеспечивает эффективную сушку волос при щадящей температуре. Быстрая сушка без перегрева.

      3 настройки температуры и 2 режима скорости для максимального удобства

      3 настройки температуры и 2 режима скорости для максимального удобства

      Фен Philips DryCare имеет 3 настройки температуры и 2 режима скорости для максимального удобства укладки. Настройки очень просто изменять, поэтому вы можете без труда каждый раз устанавливать нужную мощность и температуру на любой случай.

      Удобная и легкая конструкция

      Удобная и легкая конструкция

      Фен Philips DryCare весит всего 450 г, что делает его использование еще более удобным. Легкая конструкция для простой укладки и неизменно высокая мощность.

      Сетевой шнур 2 м

      Сетевой шнур 2 м

      Фен Philips DryCare оснащен шнуром питания 2 м для удобства укладки.

      Керамический нагревательный элемент для защиты от перегрева

      Фен Philips DryCare оснащен керамическим нагревательным элементом, позволяющим избежать перегрева и обеспечить гладкость волос. Излучаемые элементом инфракрасные волны создают мягкое тепло для бережной сушки — при этом скорость и эффективность остаются на высоком уровне.

      Насадка-диффузор для придания объема и создания упругих локонов

      Насадка-диффузор фена Philips DryCare предназначена для придания объема и создания упругих локонов. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос — пальчики диффузора помогут придать объем, упругость и создать идеальные локоны.

      Насадка-концентратор 14 мм для идеальной укладки

      Узкое отверстие насадки-концентратора 14 мм обеспечивает направленный поток воздуха для отдельных прядей. Зафиксируйте укладку, используя насадку вместе с феном и щеткой.

      Компактный, стильный фен

      Philips DryCare — это компактный, стильный фен с отделкой темно-фиолетового цвета. Уникальный дизайн и отличные результаты укладки.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Мощность в ваттах
        2300  Вт
        Мощность
        2300  Вт
        Длина шнура
        2,0  м
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Напряжение
        220—240 В
        Цвет/отделка
        Темно-фиолетовый

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Переключение напряжения
        Нет
        Чехол для путешествий
        Нет
        Система ионизации
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        2
        Петелька для подвешивания
        Да
        Функция холодного обдува
        Да
        Керамика
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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