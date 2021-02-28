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    3000

    Фен для волос

    BHD300/00
    Общая оценка / 5
    • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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      3000 Фен для волос

      BHD300/00
      Общая оценка / 5

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

      3000 Фен для волос

      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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        3000

        3000

        Фен для волос

        Цена магазина Philips

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        Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание, по техническим причинам, размещенные заказы в период с 13:00 25.02.21 по 24:00 28.02.2021, будут отправлены с 1.03.21. Благодарим за понимание!

        Мощная сушка волос при меньшей температуре

        с насадкой ThermoProtect

        • 1600 Вт
        • Насадка ThermoProtect
        • 3 режима температуры и скорости
        Мощность сушки 1600 Вт

        Мощность сушки 1600 Вт

        Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

        3 режима температуры и скорости

        3 режима температуры и скорости

        Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува для укладки волос

        Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

        Насадка ThermoProtect

        Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

        Технические характеристики

        • Технологии бережного воздействия

          ThermoProtect
          Да

        • Аксессуары

          Насадка ThermoProtect
          Да

        • Особенности

          Режимы температуры/скорости
          3
          Настройки
          Режим холодного обдува

        • Технические характеристики

          мощность в ваттах
          1600  Вт
          Мотор
          постоянный ток
          напряжение
          220—240 В
          Длина шнура
          1,8  м

        • Обслуживание

          2 года гарантии во всех странах
          Да

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